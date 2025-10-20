20 de octubre de 2025 Inicio
Un avión se despistó y cayó al mar en Hong Kong: hay dos muertos

La aeronave de carga, procedente de Dubai, se salió de la pista durante el aterrizaje y chocó contra un vehículo de seguridad, que también terminó en el agua. Se investigan las causas del accidente.

Por
Los cuatro tripulantes del avión sobrevivieron.

Los cuatro tripulantes del avión sobrevivieron.

Reuters

Dos personas murieron este lunes después de que un avión de carga se despistó, chocó contra un vehículo de seguridad y terminó en el mar durante un aterrizaje en el aeropuerto de Hong Kong, y las autoridades trabajan para determinar los motivos del incidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50 de la madrugada, hora local (16:50 del domingo en Argentina). El Boeing 747, procedente de Dubai, era operado por la aerolínea de carga turca ACT Airlines en nombre de Emirates y confirmó con la torre de control los planes de aterrizar en la pista, pero no reportó ningún problema técnico.

El investigador jefe de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong, Man Ka-chai, señaló que el aeropuerto no recibió "ningún mensaje solicitando ayuda del piloto" pero, después de aterrizar, el avión giró repentinamente a la izquierda, lo que "no era una trayectoria normal", reportó Reuters.

Tras salirse de la pista, la aeronave chocó a un vehículo de seguridad del aeropuerto que estaba patrullando por una carretera ubicada detrás de la valla, con dos trabajadores a bordo, y lo empujó al mar. Ambos fueron rescatados sin signos vitales, mientras que los cuatro tripulantes del avión sobrevivieron.

La aeronave quedó partida en dos, con la cola separada del resto de la estructura, y parcialmente sumergida en el agua. El director ejecutivo de la Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong, Steven Yiu, indicó que se desconocen las causas exactas del accidente y que se evalúan el clima, las condiciones de la pista, la aeronave y la tripulación.

El aeropuerto de Hong Kong, la terminal de carga más transitada del mundo, siguió operando con normalidad tras el hecho. Este es el accidente más mortal en ese lugar desde 1999, cuando un vuelo de China Airlines se estrelló al aterrizar y murieron tres personas.

