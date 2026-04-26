Video: así evacuaban a Donald Trump tras el intento de atentado Las imágenes muestran el momento en que el personal de seguridad actúa dentro del hotel y retira al mandatario en medio de la tensión. Por + Seguir en







Impactante video: así evacuaron a Donald Trump tras el intento de atentado

Los primeros videos difundidos tras el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington permiten reconstruir, segundo a segundo, la secuencia de tensión que se vivió dentro del hotel Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Una de las grabaciones, provenientes tanto de cámaras de seguridad del lugar, capta el instante en que el sospechoso irrumpe en el lobby corriendo, lo que provocó que los agentes de seguridad comenzaran a disparar.

El atacante fue detenido en el lugar. Según se informó, se trata de Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que se desempeña como maestro y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se conocieron las motivaciones del intento de atentado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CollinRugg/status/2048229113903906832&partner=&hide_thread=false BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents’ Dinner shooting and a photo of the suspect. pic.twitter.com/3H1M7hwKbj — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026 En simultáneo, en el interior del salón donde se desarrollaba el evento, se realizó una rápida evacuación del mandatario, que fue retirado del salón bajo un fuerte operativo mientras los presentes buscaban resguardarse.

En las imágenes se ve a Trump disfrutando del evento hasta que comienzan a escucharse disparos y es evacuado en cuestión de segundos.