26 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Video: así evacuaban a Donald Trump tras el intento de atentado

Las imágenes muestran el momento en que el personal de seguridad actúa dentro del hotel y retira al mandatario en medio de la tensión.

Por
Impactante video: así evacuaron a Donald Trump tras el intento de atentado

Impactante video: así evacuaron a Donald Trump tras el intento de atentado

Los primeros videos difundidos tras el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington permiten reconstruir, segundo a segundo, la secuencia de tensión que se vivió dentro del hotel Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Donald Trump fue evacuado del lugar por el Servicio Secreto de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Qué dijeron los principales medios de Estados Unidos sobre el intento de atentado a Trump

Una de las grabaciones, provenientes tanto de cámaras de seguridad del lugar, capta el instante en que el sospechoso irrumpe en el lobby corriendo, lo que provocó que los agentes de seguridad comenzaran a disparar.

El atacante fue detenido en el lugar. Según se informó, se trata de Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que se desempeña como maestro y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se conocieron las motivaciones del intento de atentado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CollinRugg/status/2048229113903906832&partner=&hide_thread=false

En simultáneo, en el interior del salón donde se desarrollaba el evento, se realizó una rápida evacuación del mandatario, que fue retirado del salón bajo un fuerte operativo mientras los presentes buscaban resguardarse.

En las imágenes se ve a Trump disfrutando del evento hasta que comienzan a escucharse disparos y es evacuado en cuestión de segundos.

Embed - C5N on Instagram: "EVACUACIÓN DE EMERGENCIA: SACARON A TRUMP Y MELANIA DEL WASHINGTON HILTON El operativo de seguridad se activó tras un intento de atentado en el lujoso hotel. Donald y Melania Trump fueron retirados de urgencia por el Servicio Secreto en medio del caos y el despliegue de fuerzas."
View this post on Instagram

La foto del atacante detenido

Atentado Donald Trump

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno de Milei condenó el intento de atentado contra Donald Trump durante una cena en Washington

El Gobierno condenó el intento de atentado contra Trump durante una cena en Washington

intento de atentado contra donald trump: quien es el hombre detenido en el hotel hilton de washington

Intento de atentado contra Donald Trump: quién es el hombre detenido en el hotel Hilton de Washington

El mandatario estadounidense fue evacuado tras el tiroteo y salió ileso.

Trump, tras ser evacuado por un intento de atentado: "Quiero vivir para que EEUU sea grandioso"

play

Por un intento de atentado, evacuaron a Trump de una cena con periodistas en el Hotel Hilton

Trump canceló el viaje de sus enviados especiales a Pakistán.

Trump canceló la misión diplomática a Pakistán, pero aseguró que Irán envió una propuesta "mucho mejor"

La respuesta de los habitantes de las Islas Malvinas ante un posible retiro del apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica.

La respuesta de los habitantes de las Malvinas ante el posible retiro del respaldo diplomático de EEUU

Rating Cero

Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.
play

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama

Se separó Marti Benza de Martu Ortiz.

Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortiz tras seis meses

El actor Richard Madden.

La impresionante transformación de Richard Madden, tras Game of Thrones

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, Griselda Siciliani también desmintió cualquier tipo de contacto actual con su ex pareja. “No seguimos hablando”, aseguró la protagonista de la serie Envidiosa visiblemente incómoda con el tema.

Se filtró la verdad sobre la foto de Griselda Siciliani y Luciano Castro tras la separación

Uno de los que respondió fue James Gunn, responsable de la saga Guardianes de la Galaxia. Aunque destacó la figura de Scorsese como uno de sus referentes, cuestionó que opinara sin haber visto en profundidad ese tipo de cine.

"No es cine, es más parecido a parques temáticos": un famoso director vuelve a la carga contra Marvel

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

últimas noticias

play
Estreno destacado y con curiosidad argentina en HBO Max.

Esta película de HBO Max está basada en una novela argentina y su escritora incluso tiene un papel en el filme: cómo se llama

Hace 11 minutos
Todo lo que tenés que saber sobre el Camino del Queso en Córdoba. 

Conocé Córdoba en 2026: en qué consiste el Camino del Queso

Hace 25 minutos
Se separó Marti Benza de Martu Ortiz.

Marti Benza confirmó su separación de Martu Ortiz tras seis meses

Hace 28 minutos
Una escapada en la naturaleza a poco más de una hora de la Ciudad. 

La escapada desconocida cerca de Buenos Aires que tiene mucho verde y cada vez crece más

Hace 33 minutos
El Real Madrid avanza con recompra de un futbolista argentino tras su gran temporada en Italia

Real Madrid recompra a un futbolista argentino tras su gran temporada en Italia

Hace 49 minutos