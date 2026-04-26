Video: así evacuaban a Donald Trump tras el intento de atentado

Los primeros videos difundidos tras el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington permiten reconstruir, segundo a segundo, la secuencia de tensión que se vivió dentro del hotel Hilton durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.
Una de las grabaciones, provenientes tanto de cámaras de seguridad del lugar, capta el instante en que el sospechoso irrumpe en el lobby corriendo, lo que provocó que los agentes de seguridad comenzaran a disparar.
El atacante fue detenido en el lugar. Según se informó, se trata de Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que se desempeña como maestro y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se conocieron las motivaciones del intento de atentado.
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En simultáneo, en el interior del salón donde se desarrollaba el evento, se realizó una rápida evacuación del mandatario, que fue retirado del salón bajo un fuerte operativo mientras los presentes buscaban resguardarse.
En las imágenes se ve a Trump disfrutando del evento hasta que comienzan a escucharse disparos y es evacuado en cuestión de segundos.
Embed - C5N on Instagram: "EVACUACIÓN DE EMERGENCIA: SACARON A TRUMP Y MELANIA DEL WASHINGTON HILTON El operativo de seguridad se activó tras un intento de atentado en el lujoso hotel. Donald y Melania Trump fueron retirados de urgencia por el Servicio Secreto en medio del caos y el despliegue de fuerzas."
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La foto del atacante detenido