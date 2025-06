Tras el ataque de Israel, Donald Trump pidió a Irán a cerrar un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos advirtió que los próximos ataques planeados contra Irán serán “aún más brutales”, por eso pidió actuar “antes de que no quede nada”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de su cuenta en la plataforma Truth Social que le dio una oportunidad para llegar a un acuerdo a Irán y que ahora la situación “solo empeorará” . Por eso, pidió actuar “antes de que no quede nada”.

En un extenso posteo, escribió que “por más que lo intentaron, por más cerca que estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo. Les dije que sería mucho peor que cualquier cosa que supieran, anticiparan o les dijeran, que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar de todo el mundo con mucho y que Israel tiene un montón de él , con mucho más por venir y saben cómo usarlo”.

También indicó que los asesinatos de altos mandos militares iraníes “no sabían lo que estaba a punto de suceder. Todos ellos están muertos ahora y ¡solo empeorará!”.

Según el presidente norteamericano, “ya ha habido una gran muerte y destrucción, pero todavía hay tiempo para hacer que esta masacre, con los próximos ataques ya planeados, sino aún más brutales, llegue a su fin”.

Por último, aclaró: "Irán debe llegar a un acuerdo, antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez fue conocido como el Imperio Iraní. No más muerte, no más destrucción, solo háganlo antes de que sea demasiado tarde".

Israel confirmó que Irán lanzó 100 drones como respuesta al ataque masivo contra sus instalaciones nucleares. Las Fuerzas de Defensa israelíes activaron sus operaciones defensivas para interceptar la ofensiva disparada desde Teherán.

En las últimas horas, el portavoz militar israelí y general de brigada Effie Defrin, informó que "Irán lanzó más de 100 vehículos aéreos no tripulados desde su territorio hacia el territorio del Estado de Israel".

Además, Defrin aseguró que en Israel "todos los sistemas de defensa están funcionando para eliminar las amenazas". Aunque advirtió que "se vienen horas difíciles".

Por su parte, Irán afirmó que los ataques, en los que murieron tres altos mandos del régimen, es una "declaración de guerra" e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar. En el ataque de Israel sobre territorio iraní participaron 200 aviones de combate, contra de 100 objetivos distribuidos por la zona, que incluían centrales nucleares e instalaciones militares.

La agencia de noticias Tasnim comunicó que como consecuencia de la ofensiva murieron "Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi fueron los científicos nucleares martirizados".

Además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Hossein Bagheri; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami; y el comandante del Comando Khatem al-Anbiya, Gholam Ali Rashid.