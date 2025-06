Israel aseguró que Irán lanzó 100 drones como respuesta al ataque masivo contra sus instalaciones nucleares

En las últimas horas, el portavoz militar israelí y general de brigada Effie Defrin , informó que "Irán lanzó más de 100 vehículos aéreos no tripulados desde su territorio hacia el territorio del Estado de Israel".

Además, Defrin aseguró que en Israel "todos los sistemas de defensa están funcionando para eliminar las amenazas". Aunque advirtió que "se vienen horas difíciles".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/1933461720451747937&partner=&hide_thread=false Aviones de combate de la FAI, guiados por inteligencia precisa, alcanzaron durante la noche el sitio de enriquecimiento de uranio del régimen iraní en la zona de Natanz. Este es el mayor sitio de enriquecimiento de uranio en Irán, que ha operado durante años con el objetivo de… pic.twitter.com/eWVEVElof2 — FDI (@FDIonline) June 13, 2025

Por su parte, Irán afirmó que los ataques, en los que murieron tres altos mandos del régimen, es una "declaración de guerra" e instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar. En el ataque de Israel sobre territorio iraní participaron 200 aviones de combate, contra de 100 objetivos distribuidos por la zona, que incluían centrales nucleares e instalaciones militares.

La agencia de noticias Tasnim comunicó que como consecuencia de la ofensiva murieron "Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi fueron los científicos nucleares martirizados".

Además del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Mohammad Hossein Bagheri; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Hossein Salami; y el comandante del Comando Khatem al-Anbiya, Gholam Ali Rashid,

Donald Trump alertó que "Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada"

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red Truth Social, el presidente de Estados Unidos afirmó "le di a Irán una y otra vez la oportunidad de llegar a un acuerdo. Les dije, con la mayor firmeza, que ‘simplemente lo hicieran’, pero por mucho que lo intentaran, por muy cerca que estuvieran, simplemente no pudieron lograrlo. Les dije que sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia, y que Israel tiene mucho, y mucho más por venir, y que sabe cómo usarlo".

Donald Trump Xinhua.

"Algunos iraníes de línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora, y la cosa solo empeorará! Ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales", continuó.

"Irán debe llegar a un acuerdo antes de que no quede nada, y salvar lo que una vez se conoció como el Imperio iraní. No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Que Dios los bendiga a todos!", cerró el presidente.