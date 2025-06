Estados Unidos confirmó que "no está involucrado en el ataque de Israel a Irán"

El secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un breve comunicado donde aseguró que Washington no participó ni asistió en el bombardeo de Israel a Irán. Sin embargo, advirtió: “Irán no debe tomar como objetivo intereses o personal estadounidenses”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un breve comunicado en el que aseguró que Washington no está involucrada en el bombardeo de Israel a Irán, tras el masivo ataque con docenas de aviones que bombardearon sus principales instalaciones nucleares.