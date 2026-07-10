La fiebre mundialista llegó al registro civil de Chile: Lionel es el nombre más elegido

A pesar de haber quedado afuera del Mundial 2026, los ciudadanos se suman a la tendencia y deciden llamar a sus hijos recién nacidos como alguna de las figuras del torneo.

La fiebre por el Mundial también se refleja en los registros civiles de Chile, a pesar de que no hayan clasificado a la Copa del Mundo 2026. Según datos difundidos por el Registro Civil del país, miles de familias eligieron nombres de reconocidos futbolistas para inscribir a sus hijos, una tendencia encabezada por Lionel Messi.

El capitán de la Selección argentina lidera el listado con 4.085 personas llamadas Lionel . Además, su apellido también fue utilizado como nombre de pila: actualmente hay 45 chilenos registrados oficialmente con el nombre Messi.

Entre las figuras más elegidas también aparece Kylian Mbappé. De acuerdo con el informe, 972 personas fueron inscriptas con el nombre Kylian, mientras que dos recibieron directamente el nombre Mbappé.

Cristiano Ronaldo continúa entre las principales referencias. En Chile h ay 2.208 personas llamadas Ronaldo y otras 341 registradas como Cristiano. En tanto, la influencia de Inglaterra también quedó reflejada con 1.923 personas llamadas Harry y 85 que llevan el nombre Kane.

Los registros también muestran la presencia de futbolistas de la nueva generación. Jude fue elegido en 199 oportunidades y Bellingham aparece en dos inscripciones. Por su parte, el fenómeno de Lamine Yamal ya tiene impacto en Chile: Yamal suma 177 registros, mientras que Lamine fue utilizado por primera vez en dos casos.

Qué dicen en Chile por la fiebre mundialista de nombres de jugadores

El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, Omar Morales Márquez, explicó que la legislación del país garantiza a los padres la libertad para elegir el nombre de sus hijos, mientras que los oficiales civiles se encargan de orientar el proceso de inscripción.

No obstante, aclaró que la normativa establece algunos límites. "La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña. Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, entendiendo que un nombre acompaña a una persona durante toda su vida, aunque la normativa actual sea respetuosa y flexible con las diversas identidades de la ciudadanía", señaló.