En Vivo
10 de julio de 2026 Inicio

La fiebre mundialista llegó al registro civil de Chile: Lionel es el nombre más elegido

A pesar de haber quedado afuera del Mundial 2026, los ciudadanos se suman a la tendencia y deciden llamar a sus hijos recién nacidos como alguna de las figuras del torneo.

Por
Lionel

Lionel, el nombre más elegido por los chilenos.

Redes sociales

La fiebre por el Mundial también se refleja en los registros civiles de Chile, a pesar de que no hayan clasificado a la Copa del Mundo 2026. Según datos difundidos por el Registro Civil del país, miles de familias eligieron nombres de reconocidos futbolistas para inscribir a sus hijos, una tendencia encabezada por Lionel Messi.

Scaloni piensa hasta último momento el equipo contra Suiza.
Te puede interesar:

El plan de Scaloni: cómo formará la Selección contra Suiza por los cuartos del Mundial

El capitán de la Selección argentina lidera el listado con 4.085 personas llamadas Lionel. Además, su apellido también fue utilizado como nombre de pila: actualmente hay 45 chilenos registrados oficialmente con el nombre Messi.

View this post on Instagram

Entre las figuras más elegidas también aparece Kylian Mbappé. De acuerdo con el informe, 972 personas fueron inscriptas con el nombre Kylian, mientras que dos recibieron directamente el nombre Mbappé.

Cristiano Ronaldo continúa entre las principales referencias. En Chile hay 2.208 personas llamadas Ronaldo y otras 341 registradas como Cristiano. En tanto, la influencia de Inglaterra también quedó reflejada con 1.923 personas llamadas Harry y 85 que llevan el nombre Kane.

Los registros también muestran la presencia de futbolistas de la nueva generación. Jude fue elegido en 199 oportunidades y Bellingham aparece en dos inscripciones. Por su parte, el fenómeno de Lamine Yamal ya tiene impacto en Chile: Yamal suma 177 registros, mientras que Lamine fue utilizado por primera vez en dos casos.

Qué dicen en Chile por la fiebre mundialista de nombres de jugadores

El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, Omar Morales Márquez, explicó que la legislación del país garantiza a los padres la libertad para elegir el nombre de sus hijos, mientras que los oficiales civiles se encargan de orientar el proceso de inscripción.

No obstante, aclaró que la normativa establece algunos límites. "La única limitante que establece la ley es que el nombre elegido no sea extravagante, ridículo, impropio de personas o que pueda causar un menoscabo moral o material para el desarrollo futuro del niño o niña. Siempre hacemos un llamado a la responsabilidad, entendiendo que un nombre acompaña a una persona durante toda su vida, aunque la normativa actual sea respetuosa y flexible con las diversas identidades de la ciudadanía", señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bono tiene 35 años.

Tras quedar eliminado del Mundial, Bono ilusiona a River: "Lo siento como familia"

Kylian Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y encendió las alarmas en Francia. 

Alarma en Francia: Mbappé generó preocupación tras salir con dolor ante Marruecos en el Mundial 2026

La Selección argentina logró un épico triunfo ante Egipto que revolucionó el país.

"Con el corazón, siempre": el emotivo video motivacional de la Selección argentina a días de jugar los cuartos de final

Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

Con el gol de Mbappé contra Marruecos, así está la tabla de goleadores del Mundial

Kylian Mbappé, determinante en la victoria de Francia frente a Marruecos.

Con la clasificación de Francia, así se van definiendo los cruces de semifinales

Kevin De Bruyne y Lamine Yamal, dos símbolos de sus selecciones.

El único partido de este viernes por el Mundial 2026: a qué hora juegan España vs. Bélgica

últimas noticias

Se enojó Ángel de brito. ¿Con quién?

Ángel de Brito le declaró la guerra a una panelista de LAM: "Se cansó de sus aires de diva"

Hace 19 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cierra la semana arriba de los $1.500

Hace 40 minutos
Así es el impresionante lugar que tiene Johnny Depp en Francia.

Se filtró el pueblo secreto que tiene Johnny Depp en Francia y ahora quiere vender

Hace 1 hora
Alberto Saavedra contó cómo descubrió su origen familiar y se volvió tendencia en redes sociales.

Es un famoso actor colombiano y se enteró que es adoptado a los 25 años: de quién se trata

Hace 1 hora
Cómo funcionará el tren Sarmiento y el Mitre.

Qué ramales del tren Mitre circulan durante el fin de semana largo

Hace 1 hora