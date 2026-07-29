30 de julio de 2026 Inicio
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El recuerdo que emocionó a Nicolás Tagliafico y despertó la nostalgia de los argentinos

El defensor campeón del mundo compartió un video con imágenes de la consagración en Qatar 2022 y se sumó a una tendencia viral que volvió a conectar a los hinchas con una de las jornadas más importantes de la Selección argentina.

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Nicolás Tagliafico fue campeón en el Mundial de 2022 y subcampeón en el de 2026 con la Selección argentina.

Nicolás Tagliafico fue campeón en el Mundial de 2022 y subcampeón en el de 2026 con la Selección argentina.

Instagram: /tagliafico3

Nicolás Tagliafico se sumó a una tendencia viral en redes sociales y logró emocionar a los hinchas de la Albiceleste al volver a uno de los momentos más importantes de su carrera. El defensor compartió imágenes de la celebración por el triunfo ante Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y los festejos de la tercera estrella conseguida por la Selección argentina.

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El futbolista utilizó el trend conocido como "Cuando me borran la memoria, pero eso significa que puedo volver a ver este video por primera vez", una propuesta que invita a imaginar cómo sería volver a vivir por primera vez un recuerdo inolvidable. Para ese desafío, eligió escenas de la consagración frente a Francia y la celebración del plantel argentino tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar.

Nicolás Tagliafico durante el Mundial 2026.

Nicolás Tagliafico durante el Mundial 2026.

La publicación de Tagliafico generó repercusiones entre los fanáticos, que volvieron a sentir las emociones de aquel 18 de diciembre de 2022. Ese día, en el estadio Lusail, Argentina empató 3 a 3 ante Francia y se impuso por penales en una final considerada una de las más impactantes de la historia del torneo.

El defensor fue parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni que logró romper una espera de 36 años sin títulos mundiales para la Selección argentina. Junto a Lionel Messi y una generación que quedó marcada en la memoria colectiva, Tagliafico formó parte de una conquista que trascendió lo deportivo.

El mensaje de la Selección argentina tras el recuerdo de Tagliafico

La cuenta oficial de la Selección argentina también se hizo eco del video de Nicolás Tagliafico en TikTok. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) acompañaron al defensor campeón del mundo con un mensaje dedicado a él y una reacción que reflejó el impacto que tuvo volver a aquella noche inolvidable de Catar 2022.

"Nos vas a hacer llorar, Nico", escribieron desde el perfil del seleccionado, acompañado por emojis de una cara emocionada, corazones celestes y blancos y una copa. El comentario hizo referencia a la final disputada ante Francia, una jornada que quedó marcada como uno de los grandes hitos del fútbol argentino.

El mensaje de la AFA también recibió cientos de respuestas de usuarios de X, quienes compartieron sus sensaciones al volver a conectarse con aquella jornada. "La tranquilidad de saber que vivimos esto y se le dio, se nos dio", escribió uno de ellos, en alusión al plantel, al país y especialmente a Lionel Messi.

Otro hincha destacó lo que significa para muchos argentinos revivir aquellas imágenes del Mundial 2022: "Gracias a Dios y todos los santos ese día existió. Me genera una felicidad y una tranquilidad inexplicable", expresó en respuesta al contenido difundido por la cuenta oficial del combinado nacional.

La Scaloneta, una generación que quedó en la historia

La consagración en Catar 2022 fue el punto máximo de un proceso que había comenzado con la Copa América 2021 y que luego sumó la Finalissima 2022 frente a Italia y la Copa América 2024. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, la Selección argentina construyó una identidad que quedó asociada a una época dorada.

Argentina venció por penales a Francia y se consagró campeón en Catar 2022.

Argentina venció por penales a Francia y se consagró campeón en Catar 2022.

A casi cuatro años de aquella jornada inolvidable, los protagonistas mantienen vivo el recuerdo de una consagración que marcó un antes y un después. Para los hinchas argentinos, Catar 2022 representa una combinación de emoción, sufrimiento y alegría que se reactiva cada vez que alguno de sus campeones vuelve a abrir esa memoria.

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