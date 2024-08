Tensión en Venezuela: detuvieron a la jefa de campaña de María Corina Machado

"Yo no hice nada malo, no soy una delincuente. Soy una ciudadana más que quiere un país distinto", agregó mientras de fondo se escuchaban los golpes sobre la reja de entrada e ingresan a su domicilio. Cuando deja de transmitir imagen, se escucha "colabora" por parte de las fuerzas de seguridad.

En sus propias redes sociales Machado expresó "el régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra. La secuestraron! Le pido a todos, dentro y fuera de Venezuela, que exijamos su libertad inmediata!".

Es la Coordinadora del @ConVzlaComando en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 7, 2024

Crisis en Venezuela: afirman que ya son 24 los muertos en las protestas de la oposición

Una ONG de Venezuela advirtió que ya son 24 los muertos debido a las protestas opositoras en el marco de las denuncias por fraude tras las elecciones, en las que Nicolás Maduro fue proclamado como presidente reelecto.

En un informe, la ONG Provea detalló que ya se registraron 24 muertos tras las manifestaciones en Venezuela. "Los registros de Provea dan cuenta de 24 personas fallecidas entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto en eventos y protestas relacionadas con los comicios", expresó.

La cantidad de muertos advertidos por la organización coincide con un reporte de la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

Por otro lado, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, advirtió una "campaña de terror" en Venezuela tras las detenciones en el marco de las movilizaciones en contra de Maduro.

En un audio difundido en las redes sociales, Machado marcó una intimidación del gobierno venezolano, encabezado por Maduro: "Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de mantenernos comunicados, organizados y activos, el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles".