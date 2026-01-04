4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Corea del Norte repudió la captura de Nicolás Maduro, lanzó un misil y sumó tensión al tablero geopolítico

La intervención militar de Estados Unidos en Caracas despertó la reacción de uno de los aliados de Venezuela.

Por
El gobierno de Kim Jong-un

El gobierno de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, repudió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

EFE

Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Venezuela, Corea del Norte calificó a lo sucedido de "grave violación de la soberanía", en un fin de semana cargado de tensión luego de que el país asiático lanzara una serie de misiles presuntamente balísticos en el marco de la visita del presidente surcoreano a China.

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.
Te puede interesar:

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.

Nicolás Maduro Venezuela Kim Yong-nam Asamblea Suprema del Pueblo Corea del Norte,
Nicolás Maduro fue tejiendo un vínculo con Corea del Norte.

Nicolás Maduro fue tejiendo un vínculo con Corea del Norte.

Corea del Sur acusó a Corea del Norte de lanzar un misil balístico hacia el mar

El ejército surcoreano aseguró que el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte desde su costa este se realizó el sábado por la mañana. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón también informó del presunto envío.

Una de las versiones apunta a que Pyongyang probablemente está intensificando las pruebas de armas para mostrar sus logros en el sector de defensa antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años. Los observadores están atentos al congreso para ver si Corea del Norte establecerá una nueva política hacia Estados Unidos y responderá a sus llamados para reanudar negociaciones.

También se baraja que el lanzamiento esté relacionado con la visita a China del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para una cumbre con su par, Xi Jinping. Durante el viaje, la oficina de Lee dijo que solicitaría a Beijing que desempeñe "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.

Rusia, China e Irán condenaron el ataque a Venezuela y pidieron por la liberación de Nicolás Maduro

Los gobiernos de los países afines al régimen de Nicolás Maduro salieron a repudiar el accionar militar norteamericano y a pedir por la liberación del líder chavista.

China llamó al gobierno norteamericano a "liberar inmediatamente" a Maduro y a su esposa y también condenó el accionar militar de la administración de Donald Trump.

"China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, a liberarlos de inmediato y a detener el derrocamiento del gobierno en Venezuela", expresó el ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado. La cartera también calificó el ataque de "clara violación del derecho internacional".

Irán, en tanto, consideró la decisión estadounidense de un "claro ataque a la soberanía" y a la voluntad nacional de Venezuela. Según la agencia IRNA, desde el gobierno afirmaron que "apoyarán al gobierno electo venezolano", en alusión a Maduro.

Nicolás Maduro Vladimir Putin
Nicolás Maduro y una buena relación con Vladimir Putin.

Nicolás Maduro y una buena relación con Vladimir Putin.

"Irán condena firmemente la agresión militar estadounidense contra Venezuela y el secuestro del legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, y considera la acción un claro ejemplo de terrorismo de Estado", expuso el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que "esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable". "Instamos firmemente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su posición y liberar al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa", añadió.

Además, el titular de esa cartera rusa, Serguéi Lavrov, habló con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para expresarle la "firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

El papa León XIV se refirió a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. 
play

El Papa pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras la detención de Maduro

El retorno de Trump es una amenaza para América Latina.

El zarpazo de la Doctrina Monroe: Trump, Venezuela y el inicio del "Plan Cóndor 2.0"

play

Según The New York Times, la incursión de EEUU para apresar a Maduro causó al menos 40 muertes

El aeropuerto internacional de Caracas vuelve a operar.

El día después de la caída de Maduro, EEUU levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

Maduro está acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Tras la impactante captura, Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 36 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 46 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 46 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 54 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 59 minutos