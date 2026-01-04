Corea del Norte repudió la captura de Nicolás Maduro, lanzó un misil y sumó tensión al tablero geopolítico

La intervención militar de Estados Unidos en Caracas despertó la reacción de uno de los aliados de Venezuela.

El gobierno de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, repudió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en un operativo que incluyó el bombardeo de objetivos militares a larga escala en Venezuela , Corea del Norte calificó a lo sucedido de "grave violación de la soberanía" , en un fin de semana cargado de tensión luego de que el país asiático lanzara una serie de misiles presuntamente balísticos en el marco de la visita del presidente surcoreano a China.

El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía" , afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA.

"El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos" , añadió.

El ejército surcoreano aseguró que el lanzamiento del misil por parte de Corea del Norte desde su costa este se realizó el sábado por la mañana . Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón también informó del presunto envío.

Una de las versiones apunta a que Pyongyang probablemente está intensificando las pruebas de armas para mostrar sus logros en el sector de defensa antes del próximo congreso del Partido de los Trabajadores , el primero de su tipo en cinco años. Los observadores están atentos al congreso para ver si Corea del Norte establecerá una nueva política hacia Estados Unidos y responderá a sus llamados para reanudar negociaciones.

También se baraja que el lanzamiento esté relacionado con la visita a China del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, para una cumbre con su par, Xi Jinping. Durante el viaje, la oficina de Lee dijo que solicitaría a Beijing que desempeñe "un papel constructivo" en los esfuerzos por promover la paz en la península de Corea.

Rusia, China e Irán condenaron el ataque a Venezuela y pidieron por la liberación de Nicolás Maduro

Los gobiernos de los países afines al régimen de Nicolás Maduro salieron a repudiar el accionar militar norteamericano y a pedir por la liberación del líder chavista.

China llamó al gobierno norteamericano a "liberar inmediatamente" a Maduro y a su esposa y también condenó el accionar militar de la administración de Donald Trump.

"China insta a Estados Unidos a garantizar la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, a liberarlos de inmediato y a detener el derrocamiento del gobierno en Venezuela", expresó el ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado. La cartera también calificó el ataque de "clara violación del derecho internacional".

Irán, en tanto, consideró la decisión estadounidense de un "claro ataque a la soberanía" y a la voluntad nacional de Venezuela. Según la agencia IRNA, desde el gobierno afirmaron que "apoyarán al gobierno electo venezolano", en alusión a Maduro.

Nicolás Maduro Vladimir Putin Nicolás Maduro y una buena relación con Vladimir Putin. Alexander Nemenov

"Irán condena firmemente la agresión militar estadounidense contra Venezuela y el secuestro del legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, y considera la acción un claro ejemplo de terrorismo de Estado", expuso el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia señaló que "esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable". "Instamos firmemente a los líderes estadounidenses a reconsiderar su posición y liberar al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa", añadió.

Además, el titular de esa cartera rusa, Serguéi Lavrov, habló con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, para expresarle la "firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión armada".