Desesperación en el mar: un barco se hundió en la costa y la tripulación saltó para salvar su vida

Un barco que navegaba frente a las costas de Botolan, en la provincia de Zambales, Filipinas, se hundió en la zona y los tripulantes tuvieron que saltar para salvar su vida. La Guardia Costera de Filipinas (PCG) logró rescatar a todos y no hubo víctimas fatales.
Según un informe emitido por la PCG, durante la maniobra que terminó con la embarcación sumergida, el buque comenzó a perder su estabilidad de manera crítica ante la fuerza de las olas.
La situación comenzó a empeorar cuando se detectó la inclinación del barco y los tripulantes comenzaron a saltar de manera desesperada. Un turista grabó la situación desde lejos y se podía ver como saltaban para salvar su vida.
Lo diez trabajadores que conformaban la tripulación lograron saltas y la Guardia Costera de Filipinas (PCG) los pudo rescatar a tiempo. Todos los rescatados del agua por efectivos de seguridad se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad.
Qué llevaba el barco que se hundió en el mar de Filipinas
El buque remolcador llevaba 15 mil litros de combustible y se despegó un estricto protocolo de vigilancia para prevenir un desastre ecológico.
La comodora Noemie Cayabyab, portavoz de PCG, indicó: “El fuerte oleaje y las condiciones marítimas adversas pudieron haber agravado la escora del buque y afectado su estabilidad antes de que se sumergiera por completo. La causa exacta del incidente sigue siendo objeto de investigación”.