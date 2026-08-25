25 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Desesperación en el mar: un barco se hundió en la costa y la tripulación saltó para salvar su vida

El hecho ocurrió frente a la playa de Botolan, en la costa de Filipinas, y los turistas filmaron el momento. La guardia costera rescató a los navegantes y no hubo víctimas fatales.

Por
Un barco se hundió en la costa de FIlipinas.
Un barco se hundió en la costa de FIlipinas.
Un barco se hundió en la costa de FIlipinas.

Un barco se hundió en la costa de FIlipinas.

Redes sociales

Un barco que navegaba frente a las costas de Botolan, en la provincia de Zambales, Filipinas, se hundió en la zona y los tripulantes tuvieron que saltar para salvar su vida. La Guardia Costera de Filipinas (PCG) logró rescatar a todos y no hubo víctimas fatales.

El tornado destruyó 300 viviendas y, al menos 39 personas resultaron heridas. 
Te puede interesar:

Impresionante tornado en el sur de Francia: arrasó con un pueblo, dejó 39 heridos y dañó 300 viviendas

Según un informe emitido por la PCG, durante la maniobra que terminó con la embarcación sumergida, el buque comenzó a perder su estabilidad de manera crítica ante la fuerza de las olas.

La situación comenzó a empeorar cuando se detectó la inclinación del barco y los tripulantes comenzaron a saltar de manera desesperada. Un turista grabó la situación desde lejos y se podía ver como saltaban para salvar su vida.

Lo diez trabajadores que conformaban la tripulación lograron saltas y la Guardia Costera de Filipinas (PCG) los pudo rescatar a tiempo. Todos los rescatados del agua por efectivos de seguridad se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad.

Qué llevaba el barco que se hundió en el mar de Filipinas

El buque remolcador llevaba 15 mil litros de combustible y se despegó un estricto protocolo de vigilancia para prevenir un desastre ecológico.

La comodora Noemie Cayabyab, portavoz de PCG, indicó: “El fuerte oleaje y las condiciones marítimas adversas pudieron haber agravado la escora del buque y afectado su estabilidad antes de que se sumergiera por completo. La causa exacta del incidente sigue siendo objeto de investigación”.

Noticias relacionadas

Alquiló una casa, escuchó ruidos extraños y descubrió algo aterrador: Malas cosas pasan ahí

Alquiló una casa, escuchó ruidos extraños y descubrió algo aterrador: "Malas cosas pasan ahí"

Los sismos causaron un total de 600.790 toneladas de escombros

A dos meses de los terremotos, Venezuela ya superó los 6.500 muertos

Abelardo de la Espriella lleva tres semanas en su cargo como presidente de Colombia. 

Colombia endurece su política migratoria: anuncian operativos masivos que apuntan a los inmigrantes venezolanos

Fernando Cerimedo.

Cerimedo, más complicado: detuvieron a una mujer involucrada en la causa que lo investiga por lavado de dinero

Autoridades aseguran que por el momento los terremotos no causaron daños materiales o personas afectadas.

Alarma en Costa Rica: hubo dos terremotos y se activó una cadena de casi 30 réplicas

play

Caso Cerimedo: tras el alta médica de Nadia Beller, detuvieron a nuevo sospechoso del ataque

Rating Cero

Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Pepe Guardiola y Cristina Serra.

Revelaron detalles de la separación de Pep Guardiola y Cristina Serra

Popstars 2026: qué participante fue acusada de acomodo.

Denuncian acomodo en Popstars 2026: qué participante quedó en medio de la polémica

Se trata de un cuadro de escoliosis.

Marta Fort confesó que la van a operar: hay preocupación por que le pase lo mismo que a Ricardo

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

Qué dijo el representante de Ian Lucas sobre su baja de MasterChef Kids

últimas noticias

Nuevo día de audiencias en el juicio de Loan.

Juicio por Loan Peña: el policía declaró que el excomisario Maciel le ordenó cambiar el horario

Hace 7 minutos
Los Leones clasificaron a semifinales del Mundial de hockey después de 12 años. 

Los Leones vs. Alemania, por la semifinal del Mundial de hockey: horario y cómo ver en vivo

Hace 16 minutos
Contó cómo el entorno digital le afectaba el estado de ánimo y la forma de relacionarse con la gente.

Se supo la verdad: por qué Duki se alejó de las redes sociales

Hace 20 minutos
Cerimedo asesoró a Milei en la campaña de 2023. 

El Gobierno se despegó de Cerimedo pero admitió sus ingresos a Casa Rosada: "Milei no tiene relación desde 2023"

Hace 33 minutos
El peculiar pedido que realizó la recientemente eliminada.

El contundente pedido que hizo Tamara Paganini tras ser eliminada de Gran Hermano

Hace 34 minutos