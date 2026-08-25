Desesperación en el mar: un barco se hundió en la costa y la tripulación saltó para salvar su vida El hecho ocurrió frente a la playa de Botolan, en la costa de Filipinas, y los turistas filmaron el momento. La guardia costera rescató a los navegantes y no hubo víctimas fatales. Por Agregar C5N en









Un barco se hundió en la costa de FIlipinas. Un barco se hundió en la costa de FIlipinas. Redes sociales

Un barco que navegaba frente a las costas de Botolan, en la provincia de Zambales, Filipinas, se hundió en la zona y los tripulantes tuvieron que saltar para salvar su vida. La Guardia Costera de Filipinas (PCG) logró rescatar a todos y no hubo víctimas fatales.

Según un informe emitido por la PCG, durante la maniobra que terminó con la embarcación sumergida, el buque comenzó a perder su estabilidad de manera crítica ante la fuerza de las olas.

La situación comenzó a empeorar cuando se detectó la inclinación del barco y los tripulantes comenzaron a saltar de manera desesperada. Un turista grabó la situación desde lejos y se podía ver como saltaban para salvar su vida.

Diez tripulantes saltaron al mar instantes antes de que un remolcador se hundiera durante una operación de salvamento frente a las costas de Botolan, en la provincia filipina de Zambales.



Video: Guardia Costera de Filipinas / Viory pic.twitter.com/H2S0GD3kGL — NMás (@nmas) August 25, 2026 Lo diez trabajadores que conformaban la tripulación lograron saltas y la Guardia Costera de Filipinas (PCG) los pudo rescatar a tiempo. Todos los rescatados del agua por efectivos de seguridad se encuentran en buen estado de salud y no sufrieron lesiones de gravedad.

Qué llevaba el barco que se hundió en el mar de Filipinas El buque remolcador llevaba 15 mil litros de combustible y se despegó un estricto protocolo de vigilancia para prevenir un desastre ecológico.