Se acerca el aniversario del ataque de Hamás a Israel: "Todos conocemos a algún secuestrado"

"Se vive muy triste, muy intenso. Pasó un año y seguimos perdiendo refugios, si bien hay momentos más calmos ahora la tensión subió muchísimo", añadió.

En cuanto a la situación de los secuestrados, Malamud planteó que "se intentó negociar muchas veces a través de distintos intermediarios como Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, pero no lamentablemente no se puede negociar con terroristas". "No se sabe nada, porque organizaciones como UNICEF o la Cruz Roja que deberían haber ido a ver el estado de salud de los secuestrados nunca fueron o no quisieron dar información. No se sabe si están vivos o no, no se sabe nada", apuntó.

Gaza Israel 7-10-23 (2).png Hamás atacó la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023. Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se mostró duro en las negociaciones y en varias ocasiones durante los últimos doce meses se cerró al diálogo. Al respecto, Tatiana señaló que "si bien acá hay un montón de diferencias políticas y se puede pensar distinto sobre Netanyahu, pero quien no quiso negociar acá y que siempre se negó fue Hamás. Netanyahu estuvo dispuesto a dar a miles de terroristas en prisión por sus secuestrados y no quisieron".

"Cada secuestrado para nosotros es una vida importantísima, hay familias atrás, Israel es un país muy chiquito y todos conocemos a alguien secuestrado. Hay secuestrados argentinos israelíes, el foco no es lo que se dice de un discurso sino que están en manos de terroristas que no están dispuestos a negociar", subrayó la joven.

"El 6 de octubre me fui a correr una maratón a Lisboa, no estaba en Israel el 7, me levanté con un montón de mensajes, un primer ministro diciendo 'estamos en guerra', con mi esposo, mi perro que no entendían qué estaba pasando. Volví el 13 y volví a otro país, totalmente cambiado, atravesado por el horror, por la tragedia, algo que pensamos que nunca podía pasar", relató sobre sus vivencias aquel fatídico día.

"Tengo el recuerdo de ver imágenes de terroristas llevándose a gente de las ciudades del sur, la realidad es que hasta que llegó el Ejército israelí no se entendía qué estaba pasando, decían que cierres la puertas. Querían llegar a Tel Aviv, por suerte no pudieron pero hicieron muchísimo daño", añadió.

"Israel es un país muy resiliente, que siempre se pone de pie, nada nos va a frenar a celebrar las pequeñas cosas. Las familias se juntaron por las festividades, el deseo del año nuevo judío quiere decir 'bueno año' y este año todos decían 'que tengas un año completo', 'que te llegue lo que querés' pero nadie decía 'que hayas tenido un bueno año' porque sabemos que no fue bueno para nadie acá", concluyó Malamud.

En medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, Hezbolá admitió que perdió contacto con su nuevo líder en medio de la ofensiva israelí. Un portavoz del grupo terrorista aseguró que se desconoce el paradero de Hashen Safieddine, sucesor de Hassan Nasrallah, tras una serie de bombardeos en un suburbio de Beirut.

Safieddine es uno de los nombres que surgió para ser el reemplazo del líder de Hezbolá asesinado por Israel la semana pasada. Junto a él se encontraba también el director de inteligencia del grupo terrorista, Hajj Murtada. Hashem Safieddine "se perdió desde los violentos bombardeos en los suburbios del sur de Beirut", expresaron desde el movimiento al medio AFP.

Safieddine.png Hashen Safieddine, sucesor de Hassan Nasrallah.

Además, añadieron que "está tratando de contactar con los cuarteles subterráneos que fueron atacados, pero cada vez, Israel inicia nuevos bombardeos que impiden los esfuerzos de rescate". Durante la madrugada del viernes, Israel lanzó 11 bombardeos al sur de Beirut, según informó Hezbolá.

En paralelo, a casi un año del ataque de 7 de octubre de 2023 realizado por Hamás, el presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró que Irán es una "amenaza permanente". Irán bombardeó durante la semana a Israel con más de 150 misiles, la segunda ofensiva en lo que va del año desde el inicio del conflicto.

"En muchos sentidos seguimos viviendo las secuelas del 7 de octubre (...) Hay una amenaza permanente de Irán y de sus agentes terroristas para el Estado judío, ellos están cegados por el odio y empeñados en la destrucción de nuestro único Estado nación judío", sentenció.

Aviones caza israelíes lanzaron el sábado por la noche una serie de bombardeos contra suburbios en el sur de Beirut, la capital de Líbano, reportó el canal local de televisión Al-Jadeed.

Las áreas atacadas incluyeron Amrousieh, Choueifat, Haret Hreik y Burj al-Barajneh, reportó el canal, añadiendo que uno de los ataques golpeó un sitio cerca de una estación de combustible de una compañía francesa y provocó una explosión e incendio de grandes dimensiones.

Las imágenes de televisión mostraron que los aviones caza israelíes continúan volando sobre Beirut. La cobertura informativa no mencionó si hay víctimas a causa de los ataques.

Desde el 23 de septiembre, el ejército israelí intensificó sus ataques aéreos contra Hezbolá en todo Líbano, provocando un significativo número de víctimas civiles y el desplazamiento de los residentes de muchas áreas.

Los ataques aéreos también han tenido como objetivo a líderes clave de Hezbolá, quienes han muerto, incluido el secretario general del grupo, Hassan Nasrallah. Además, Israel ha lanzado lo que describe como una operación terrestre "restringida" en Líbano.

Esas escaladas exacerbaron los choques entre Israel y Hezbolá, cuyo enfrentamiento se inició el 8 de octubre de 2023, luego de que Hezbolá disparó cohetes contra Israel en apoyo a Hamas en la Franja de Gaza, lo que llevó a Israel a lanzar bombardeos y ataques aéreos de represalia en el sur de Líbano.