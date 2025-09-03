Estrella de Marvel habló sobre su ausencia en Avengers Doomsday y sorprendió: "No hubo suficiente..." De cara a lo que será una de las películas más taquilleras del 2026, una figura se encargó de referirse a su presencia en el filme.







El anuncio de los protagonistas de Avengers: Doomsday﻿ contó con muchas ausencias de peso. Marvel

Una estrella de Marvel Studios habló sobre su ausencia en Avengers: Doomsday y sorprendió a todos con sus llamativas palabras que no tardaron en ser virales, ya que se trata de una de las principales figuras del Universo Cinematográfico.

En diálogo con el portal Omelete, Benedict Cumberbatch estuvo junto con Olivia Colman para promocionar su nueva película The Roses. Al ser consultado por su ausencia en el anuncio de actores para Avengers: Doomsday, el intérprete de Doctor Strange expresó: "Sí, lo sé… No sé, quizá simplemente no tenían suficientes sillas para todos. Sí, envíale un mensaje de texto a Kevin. Habla con él".

Y eso no fue lo único, sino que luego comenzó a cantar la canción oficial de su personaje, algo que fue interpretado como un claro guiño a que sí estará presente. Por otro lado, bromeó con la posibilidad de reencontrarse con Colman en Marvel: "Oh, no sé... Strange es una especie de lobo solitario, y... Sí, le encantaría. Sería genial, sería brillante. Es el próximo crossover, sin duda. Olivia necesita... Necesitas involucrarte más en Marvel".

Charlize Theron Benedict Cumberbatch Doctor Strange in the Multiverse of Madness Cumberbatch no aparece como Doctor Strange desde 2022, con Multiverse of Madness. Marvel Studios Entre los principales rumores de Avengers: Doomsday, muchos aseguran que Doctor Strange regresará como villano y aliado de Doctor Doom, algo que estaría directamente vinculado a su nuevo entendimiento del universo y las incursiones. Esto sería todo un bombazo, ya que se creía que este personaje era uno de los pocos inquebrantables.

Nueva filtración de Marvel: habrá un suicidio desgarrador en Avengers Doomsday La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió una nueva filtración de lo que será Avengers: Doomsday y se expuso que uno de los Vengadores se suicidará para poder salvar la vida de otro de los héroes, algo que rompió el corazón de los fanáticos en redes sociales.

Avengers: Doomsday Vengadores Avengers: Doomsday terminará con el recorrido de muchos personajes queridos. Marvel Studios