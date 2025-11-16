Brasil: inauguraron una imponente estatua de Nuestra Señora de Fátima, más alta que el Cristo Redentor El impresionante monumento, de 54 metros de alto, se encuentra en la ciudad de Crato, en el estado nordestino de Ceará. Las autoridades buscan que se convierta en un nuevo punto clave del turismo religioso del país y la región. Por







La estatua de Nuestra Señora de Fátima en Crato, al noreste de Brasil, mide 54 metros de alto.

Brasil apuesta con fuerza al turismo religioso y lo hace a gran escala. Una estatua de 54 metros que representa a la figura de Nuestra Señora de Fátima fue inaugurada en Crato, estado de Ceará, al noreste del país, ante una multitud que participó de una misa y números musicales. La estructura supera en altura al Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros, y es la más grande del mundo dedicada a esa figura religiosa.

Según el relato de O Globo, la inauguración ocurrió este jueves por la noche, en un evento que incluyó la bendición del monumento, actuaciones artísticas y la presencia de fieles que llegaron con varias horas de anticipación para asegurarse un lugar.

Desde el gobierno local afirmaron que el nuevo símbolo religioso podría convertirse en una de las principales atracciones de esa zona del país y en un polo de peregrinación, por lo que esperan un creciente número de visitantes atraídos por el monumento, además de la programación litúrgica y la oferta cultural asociada a la devoción mariana.

Durante la ceremonia, la multitud de fieles expresó su emoción y devoción, llenando por completo el espacio alrededor del monumento. Los asistentes, muchos de ellos peregrinos, llegaron desde distintos puntos de la región para participar en la inauguración y vivir una jornada marcada por la fe y la música religiosa. La atmósfera festiva y espiritual se mantuvo por varias horas, consolidando el evento como un hito para la comunidad local y para el estado de Ceará.

Embed Brasil: la estatua de Nuestra Señora de Fátima en Ceará, más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro Según describió Info Católica, la estatua de Nuestra Señora de Fátima está formada por un interior de poliuretano y un exterior de fibra de vidrio con resina. La siguiente capa, el acabado, está realizado en gel y pintura. El inmenso monumento se hizo en diferentes partes que fueron transportados al lugar de su emplazamiento, donde finalmente fueron ensamblados, en un proceso que llevó un año y cinco meses y requirió de la participación de más de 30 personas.

Con sus 54 metros de altura, la nueva estatua pasa a ser una de las más altas del continente dedicadas a la religión católica junto con el Cristo Redentor (38 metros), Santa Rita de Cascia, también en Brasil (56 metros) y Virgen de la Paz, en Venezuela (46 metros). Embed Viva Nossa Senhora de Fátima! Benção inaugural da imagem, no Crato. pic.twitter.com/7F0OXyYr9q — chagas vieira (@chagasvieira) November 14, 2025