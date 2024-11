Quién es Vivek Ramaswamy, el "Trump millennial" que asumirá como número dos de Elon Musk

"Si logramos alcanzar nuestros objetivos en DOGE, espero que un porcentaje mayor de los graduados más inteligentes y ambiciosos del país terminen trabajando en el gobierno, por períodos de tiempo limitados, en lugar de simplemente irse en masa a Silicon Valley y Wall Street. Esto será algo positivo", aseguró el empresario en X. También prometió que el recorte será rápido: "Es la única manera".

Ramaswamy tiene una carrera política muy corta y se acercó al Partido Republicano recién en 2023, pero él presenta su condición de outsider como una ventaja. "Los políticos llevan mucho tiempo hablando de reducir el tamaño del gobierno. Pero cuando entran, se vuelven nativos. Si alguna vez vamos a aplastar a la burocracia, será desde afuera. Solo es la dura verdad", sostuvo.

Vivek Ramaswamy y Donald Trump Ramaswamy es uno de los más fervientes defensores de Trump. X @amerix

La carrera de Vivek Ramaswamy: de empresario multimillonario a activista anti-woke

Hijo de dos inmigrantes indios, Vivek Ramaswamy nació en Cincinnati, Ohio, el 9 de agosto de 1985. Su padre era ingeniero y abogado de patentes y su madre trabajaba como psiquiatra de adultos mayores. Cursó la secundaria en el Saint Xavier High School, un colegio católico de su ciudad natal donde empezó a incorporar los valores conservadores que lo acompañarían a lo largo de toda su carrera.

Luego estudió Biología en la Universidad de Harvard y Derecho en Yale. Su recorrido empresarial empezó en 2007 cuando cofundó Campus Venture Network, una empresa de tecnología que proporcionaba recursos de software y redes a emprendedores universitarios. En 2014 fundó Roivant Sciences, dedicada a comprar patentes farmacéuticas aún no comercializadas o en fase experimental y a desarrollarlas para lanzarlas al mercado.

Según la revista Forbes, Ramaswamy tenía una fortuna estimada en $950 millones a fines de 2023, cuando lanzó su precandidatura presidencial dentro del Partido Republicano. Para ese momento, ya era conocido como un activista anti woke que se oponía al "climatismo", el "covidismo" y la "ideología de género" que, según él, provocaron una "crisis de identidad nacional" en los Estados Unidos. Durante su campaña, reversionó temas de Eminem con letras a favor del capitalismo y las ideas libertarias.

"Honestamente, me vi triunfando a través del capitalismo estadounidense, y es por eso que la historia de Eminem me llamó la atención. Yo no crecí en una caravana, pero tampoco crecí en las mismas circunstancias que la mayoría de mis compañeros en Harvard. Aspiraba a lograr lo que muchos de sus padres lograron. En cierto modo me habló", explicó el emprendedor.

Vivek Ramaswamy Ramaswamy hizo su fortuna con empresas farmacéuticas. Redes sociales

Ramaswamy escribió tres libros donde reflejó las ideas que lo llevaron a ser un ferviente defensor de Donald Trump: Woke, Inc.: Dentro de la estafa de justicia social de las empresas estadounidenses (2021), Nación de víctimas: políticas de identidad, la muerte del mérito y el camino de regreso a la excelencia (2022) y Castigo capitalista: cómo Wall Street está usando su dinero para crear un país por el que usted no votó (2023).

El empresario había desafiado a Trump en la interna republicana, pero la falta de apoyos lo llevó a bajar su candidatura en 2024 y, desde ese momento, se convirtió en un férreo defensor del expresidente e incluso difundió sus teorías conspirativas. Ahora, como segundo al mando de DOGE, anunció que llevará aún más lejos la promesa de campaña de recortar la administración pública.

Entre sus propuestas están la eliminación inmediata del Departamento de Educación, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos mediante una orden ejecutiva; la reducción en un 75% de la fuerza laboral federal por medio de despidos masivos, y un recorte drástico de la ayuda exterior que Estados Unidos le brinda a países como Ucrania, Israel y Taiwán, según enumeró The New York Times.

Aunque su perfil empresarial, similar al de Musk, genera entusiasmo entre los seguidores del movimiento MAGA (Make America Great Again), también genera suspicacias por los posibles conflictos de intereses que puede desatar dentro de DOGE. CNN señaló que los dos multimillonarios encargados de reducir el Estado "lideran empresas con contratos gubernamentales existentes y lucrativos".

Ramaswamy, mientras tanto, sigue prometiendo que cortará la administración federal "a la mitad". "Durante los últimos dos años, la Corte Suprema ha dictaminado que el estado administrativo se está comportando de manera tremendamente ilegal. Pero darle una palmada en la muñeca a la burocracia no resolverá el problema; la única respuesta correcta es una reducción masiva de personal", afirmó.

El encuentro de Ramaswamy y Milei en Washington

El trabajo que Ramaswamy y Musk llevarán adelante en DOGE es similar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que se creó en Argentina durante la presidencia de Javier Milei. De hecho, Ramaswamy celebró su designación en redes sociales citando el famoso grito de "¡Afuera!" con el que el mandatario argentino enumeró todos los ministerios que pensaba eliminar durante su gestión.

Milei y el empresario estadounidense se conocieron en febrero de este año en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en Washington, donde conversaron en muy buenos términos sobre sus ideas comunes para reducir la burocracia estatal y avanzar hacia la desregulación económica. Ahora podrían volver a cruzarse en la CPAC que se celebrará en Palm Beach, Florida.