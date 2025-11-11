11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es el político turco al que podrían condenar a más de 2.300 años de prisión

Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, fue acusado de cometer unos 142 delitos. Entre ellos, sobornos, fraude electoral y liderar una asociación ilícita.

Por
Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

La Fiscalía de Estambul, en Turquía, acusó este martes de 142 delitos al alcalde de la ciudad Ekrem Imamoglu, lo que podría costarle una pena de más de 2.300 años de prisión. Entre las acusaciones se incluyen casos de soborno, extorsión, fraude electoral y liderar una organización criminal.

La alerta se emitió a partir de órdenes impartidas por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe. 
Te puede interesar:

Venezuela elevó sus alertas militares ante la llegada al Caribe del portaaviones más poderoso de Estados Unidos

La acusación formal fue presentada por el fiscal general de Estambul, Akin Gürlek, y consta de de unas 3.700 páginas en las que se detallan los 142 delitos totales que habría cometido Imamoglu. En caso que la Justicia turca lo declare culpable, el alcalde sería condenado a unos 2.352 años de prisión.

Imamoglu fue detenido el pasado 19 de marzo y, desde ese entonces, permanece recluido en el penal de Marmara, ubicado a las afueras de Estambul, donde vive sometido a un estricto régimen de aislamiento. Sin embargo, su caso despertó la serie de protestas públicas más importantes de Turquía desde 2013.

Imamoglu es el principal opositor político de Recep Tayyip Erdogan, quien se mantiene en lo más alto del poder turco desde 2003. “Este caso no es legal, es totalmente político. Su propósito es detener al Partido Republicano del Pueblo (CHP), que ganó las últimas elecciones locales, y bloquear a su candidato presidencial”, dijo Özgür Özel, lider del CHP.

Ekrem Imamoglu Turquía

Entre las acusaciones que enfrenta Imamoglu se incluyeron espionaje y falsificación de su título universitario, lo que podría prohibirle que se postule a las elecciones presidenciales de 2028, ya que es un requisito de la legislación turca. Sin embargo, la más grave fue la de liderar una asociación ilícita con más de 400 miembros.

“¿Puede alguien ser a la vez un defraudador electoral, tener un decreto falsificado y ser un ladrón, un terrorista y un espía, todo al mismo tiempo?”, se preguntó Özel. “Si acusaras a una persona inocente de solo uno de estos delitos, sería una gran injusticia. Pero cuando se los pones todos a una sola persona, es un delito grave. Pero su único delito es postularse para la presidencia de este país”, aseguró luego.

Además, el fiscal general de Estambul presentó documentos contra el CHP, por lo que el partido podría ser finalmente prohibido en el país.

El CHP ha estado bajo una presión creciente desde que ganó el control de las ciudades más grandes de Turquía en las elecciones locales de marzo de 2024. Dieciséis de sus alcaldes han sido encarcelados desde entonces.

Noticias relacionadas

La fiscalía brasileña pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

La fiscalía de Brasil pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

Desde el entorno de Andrés Iniesta negaron las acusaciones.

Perú abrió una investigación contra Andrés Iniesta por estafas superiores a los u$s600 mil

Se realizó un megaoperativo contra el narcotráfico en Brasil.

Masacre en Río de Janeiro: revelan que ninguna víctima figuraba entre los más buscados

El hombre fue detenido por los vecinos. 

Insólito: detuvieron en México al "roba calzones", un ladrón de ropa interior

espeluznante video: intento ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Espeluznante video: intentó ingresar desnudo a un departamento y lo mataron

Se compartió un video post ataque donde se puede observar un vehículo prendido fuego. 

Atentado suicida en Pakistan: al menos 12 muertos y 27 heridos tras una explosión

Rating Cero

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix
play

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: El mío es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

Toy Story 5 ﻿llegará a los cines de todo el mundo en 2026.
play

Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes se hicieron amigas por Telefe.
play

El sorpresivo consejo de Evangelina Anderson para Valentina Cervantes tras su renuncia a MasterChef

últimas noticias

El canciller Pablo Quirno y el Secretario General de la Organización, Mathias Cormann.

El Gobierno apura el ingreso a la OCDE, el grupo de las mayores economías del mundo

Hace 6 minutos
Los préstamos que provienen de familiares o amigos crecieron en clases bajas, según INDEC. 

Crisis: uno de cada cuatro argentinos de bajos ingresos tuvo que pedir plata a allegados para comer

Hace 17 minutos
Agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que lo recibió en su momento: a mi gran amiga Mercedes Sosa, dijo Charly García al recibir su premio Konex de Brillante.

Conmovedor discurso de Charly García al recibir el Premio Konex de Brillante: "Lo dedico a Mercedes Sosa"

Hace 21 minutos
Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Hace 35 minutos
Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Hace 45 minutos