Quién es el político turco al que podrían condenar a más de 2.300 años de prisión

Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul, fue acusado de cometer unos 142 delitos. Entre ellos, sobornos, fraude electoral y liderar una asociación ilícita.

Ekrem Imamoglu fue electo alcalde de Estambul en 2019 y es el principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

La Fiscalía de Estambul, en Turquía, acusó este martes de 142 delitos al alcalde de la ciudad Ekrem Imamoglu, lo que podría costarle una pena de más de 2.300 años de prisión. Entre las acusaciones se incluyen casos de soborno, extorsión, fraude electoral y liderar una organización criminal.

La acusación formal fue presentada por el fiscal general de Estambul, Akin Gürlek, y consta de de unas 3.700 páginas en las que se detallan los 142 delitos totales que habría cometido Imamoglu. En caso que la Justicia turca lo declare culpable, el alcalde sería condenado a unos 2.352 años de prisión.

Imamoglu fue detenido el pasado 19 de marzo y, desde ese entonces, permanece recluido en el penal de Marmara , ubicado a las afueras de Estambul, donde vive sometido a un estricto régimen de aislamiento. Sin embargo, su caso despertó la serie de protestas públicas más importantes de Turquía desde 2013.

Imamoglu es el principal opositor político de Recep Tayyip Erdogan , quien se mantiene en lo más alto del poder turco desde 2003. “Este caso no es legal, es totalmente político. Su propósito es detener al Partido Republicano del Pueblo (CHP), que ganó las últimas elecciones locales, y bloquear a su candidato presidencial”, dijo Özgür Özel, lider del CHP.

Entre las acusaciones que enfrenta Imamoglu se incluyeron espionaje y falsificación de su título universitario, lo que podría prohibirle que se postule a las elecciones presidenciales de 2028, ya que es un requisito de la legislación turca. Sin embargo, la más grave fue la de liderar una asociación ilícita con más de 400 miembros.

“¿Puede alguien ser a la vez un defraudador electoral, tener un decreto falsificado y ser un ladrón, un terrorista y un espía, todo al mismo tiempo?”, se preguntó Özel. “Si acusaras a una persona inocente de solo uno de estos delitos, sería una gran injusticia. Pero cuando se los pones todos a una sola persona, es un delito grave. Pero su único delito es postularse para la presidencia de este país”, aseguró luego.

Además, el fiscal general de Estambul presentó documentos contra el CHP, por lo que el partido podría ser finalmente prohibido en el país.

El CHP ha estado bajo una presión creciente desde que ganó el control de las ciudades más grandes de Turquía en las elecciones locales de marzo de 2024. Dieciséis de sus alcaldes han sido encarcelados desde entonces.