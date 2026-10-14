El papa León XIV habló tras ser operado de un nódulo pulmonar: "Les agradezco sus oraciones"

El sumo pontífice, quien permanece hospitalizado en Roma, manifestó su gratitud hacia sus seguidores luego de que los médicos le extirparan un adenocarcinoma pulmonar.

El papa León XIV manifestó su gratitud a sus seguidores por el apoyo que recibió tras la intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar en el Hospital Gemelli de Roma, por la cual permanece internado. El análisis del tejido también confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

El Vaticano ratificó la intención del viaje del papa León XIV a la Argentina: "Es su deseo"

El portal oficial de la Santa Sede informó que León XIV envió un mensaje en la clausura del encuentro por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, en el que valoró el respaldo de los fieles: "Como saben, no he podido estar con ustedes durante estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos. El hecho de que hayan compartido sus experiencias y hayan escuchado con atención es, sin duda, un regalo para toda la Iglesia".

"Especialmente, estoy agradecido con las familias que han compartido sus alegrías, dificultades y esperanzas , así como con los jefes de las Iglesias católicas orientales y los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación y por el tiempo que han dedicado a este encuentro", agregó en esta línea.

Los dichos del Papa se produjeron tras la difusión de un nuevo parte médico, que marcó que el sumo pontífice " ha pasado una noche tranquila". La operación de León XIV duró 90 minutos sin complicaciones y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

En tal sentido, en la cirugía los médicos hallaron un adenocarcinoma pulmonar, que se trata de un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, integra los cánceres de células no pequeñas, que representan cerca del 85% de los casos, y es el subtipo más frecuente. También puede aparecer en quienes nunca fumaron y el diagnóstico no permite establecer por sí solo el pronóstico.

Cuando la lesión está localizada, la lobectomía permite retirar el tumor con márgenes de tejido sano, con intención curativa. Durante este tipo de intervención también pueden analizarse los ganglios linfáticos del tórax, porque sus resultados ayudan a establecer si hubo extensión y a precisar el estadio de la enfermedad.

Qué se sabe sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina

La gira del sumo pontífice está programada del 6 al 17 de noviembre, con paradas en Uruguay, la Argentina y Perú. El posoperatorio abrió dudas sobre la posibilidad de que León XIV afronte un recorrido que incluye vuelos largos, traslados frecuentes y actividades en lugares con condiciones climáticas y geográficas muy distintas.

La etapa peruana concentra buena parte de esas inquietudes. El programa incluye Cuzco, a unos 3400 metros de altura, y Pucallpa, en una región de selva caracterizada por el calor y la humedad. A eso se suma el traslado aéreo desde Europa hacia Sudamérica.

Por ahora, la única modificación concreta de la agenda alcanza a las audiencias, que fueron canceladas hasta el martes 20 de octubre. El Vaticano informó además que el período posoperatorio previsto es de siete días.

En la curia se contempla que una definición sobre la gira sea comunicada cuando el pontífice regrese al Palacio Apostólico, aunque, no existe una fecha oficial para ese anuncio.