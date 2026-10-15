Nuevo parte médico del papa León XIV tras su operación del nódulo pulmonar: cómo pasó la noche El Vaticano informó que el sumo pontífice evoluciona favorablemente en el hospital Gemelli de Roma y comenzó con fisioterapia respiratoria. "Se ha levantado y ha desayunado", contaron. Por Agregar C5N en









Tras tres horas en el quirófano, el Santo Padre superó una cirugía de pulmón planificada. Redes sociales

El papa León XIV continúa internado en el hospital Gemelli de Roma, tras la operación de un nódulo pulmonar en las últimas horas y, según indicó el Vaticano en el parte oficial, evoluciona favorablemente. “Ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, informaron.

El sumo pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica en la que los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida. La Santa Sede aseguró que la evolución posoperatoria es normal.

El último comunicado del Papa informaba que el miércoles por la mañana se había sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos. También se supo que, ayer por la tarde, concelebró una misa en una sala habilitada especialmente para eso en la planta del hospital.

Otra de la información, es que León XIV comenzó a caminar y a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria, dos actividades que forman parte de la recuperación de la cirugía.