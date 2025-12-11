Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

El Gobierno busca demorar la entrada de los jóvenes al espacio público de las redes como Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube. Sin embargo, los jóvenes encontraron aplicaciones alternativas para poder eludir el veto.

Ante el cierre de las cuentas de redes sociales a menores de 16 años en Australia , los adolescentes comenzaron a buscar otras plataformas o vías alternativas para poder eludir la prohibición. La medida que tomó el gobierno australiano apunta a disminuir la exposición de los niños a contenidos perjudiciales y a dinámicas sociales que afectan su desarrollo emocional.

El objetivo del Gobierno es reducir la presencia de chicos frente a contenidos potencialmente dañinos en redes como Instagram, TikTok, Snapchat y YouTube. Con esta decisión , Australia vuelve a posicionarse en el centro de la discusión internacional sobre cómo regular el entorno online.

En el medio, The Australian hablaron con varios adolescentes que explicaron cuáles son las alternativas que utilizan para evadir el control, como por ejemplo el uso de VPN, aplicaciones alternativas, utilizar los dispositivos de sus padres, hasta utilizar maquillaje para parecer mayores y evitar el software de estimación de edad.

Sin embargo, aplicaciones como Bluesky, Yubo, Wizz, Bump, Locket y Zigazo o son sólo algunas de las muchas opciones que siguen disponibles para la población menor de 16 años.

En paralelo, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese compartió un mensaje en redes sociales donde remarcó que "padres, profesores y estudiantes respaldan nuestra prohibición de redes sociales para menores de 16 años".

"Porque saben lo importante que es darles a los niños más tiempo para ser simplemente niños, sin algoritmos, feeds interminables y daños en línea. Se trata de ofrecer a los niños una infancia más segura y a los padres más tranquilidad", sentenció.

Australia ordenó cerrar todas las cuentas de redes sociales de los menores de 16 años

La legislación apunta específicamente a nueve plataformas: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick. Sin embargo, aplicaciones como YouTube Kids y WhatsApp quedaron exentas por no encuadrar en la definición adoptada por el Gobierno. En paralelo, compañías como Roblox y Discord, ante la posibilidad de ser incluidas más adelante, ya comenzaron a probar mecanismos de verificación de edad en determinadas funciones.

Como la responsabilidad de hacer cumplir la norma recae por completo en las empresas tecnológicas, de ahora en más comprobar la edad de los usuarios mediante métodos más confiables que la tradicional declaración voluntaria: documentos oficiales, sistemas de reconocimiento facial o de voz y herramientas algorítmicas. De lo contrario, las infracciones podrían derivar en multas que ascienden a u$s49,5 millones.

El Gobierno aclaró que la verificación deberá realizarse a través de un servicio independiente y que los datos obtenidos deberán ser eliminados una vez finalizado el proceso. También anunció alternativas para quienes prefieran no presentar documentos oficiales, aunque aún no se precisaron detalles sobre la fiabilidad y seguridad de esos métodos.

La idea de esta iniciativa busca demorar la entrada de los jóvenes al espacio público de las redes sociales. Greg Attwells, integrante del colectivo 36 Months, afirmó que el objetivo es “retrazar 36 meses la ciudadanía digital” para disminuir la presión social y emocional que implica la exposición temprana.

Sin embargo, la medida genera dudas entre expertos. Algunos advierten que no se contemplan otros ámbitos con riesgos comparables —como apps de citas, videojuegos en línea o plataformas con chatbots de IA— y señalan que muchos adolescentes ya investigan cómo eludir los controles mediante cuentas falsas, VPNs o perfiles compartidos con adultos.

La ministra de Comunicaciones, Annika Wells, reconoció que la implementación podría ser “caótica” en sus primeras semanas, pero sostuvo que el país necesita avanzar en marcos regulatorios para proteger a los menores ante riesgos que crecen rápidamente.