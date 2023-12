Preocupación por la "enfermedad del ciervo zombi" que alerta a los científicos

Aunque es conocido por el nombre "enfermedad del ciervo zombie", el virus se llama caquexia crónica y es causada por agentes patógenos anormales y transmisibles, que afecta principalmente el sistema nervioso del animal, que produce descoordinación motora, pérdida de peso drástica y apatía.

"Este caso pone a la caquexia crónica en el radar de una atención generalizada como no lo estaba antes, y eso, irónicamente, es algo bueno", afirmó Thomas Roffe, veterinario y ex jefe de salud animal para el medio The Guardian. Además, añadió que "es una enfermedad que tiene enormes implicaciones ecológicas".

El Parque Nacional, donde se está expandiendo la enfermedad, pone en peligro a cientos de diferentes especies, ya que cuenta con una gran diversidad biológica. “Estamos ante una enfermedad que es invariablemente mortal, incurable y altamente contagiosa. A la preocupación se suma el hecho de que no tenemos una manera fácil y eficaz de erradicarlo, ni de los animales que infecta ni del medio ambiente que contamina”, sumó el especialista Cory Anderson.

Los analistas investigan la posibilidad de que este virus salte a otras especies, como otros mamíferos, el ganado o los humanos. Sin embargo, hasta el momento no se conoció ningún caso y no descartan la opción. Este síndrome se detectó por primera vez en animales cautiverio en el año 1960 y en 1981en ciervos salvajez. A partir del 2000, su incremento todos los años aumenta la preocupación en la comunidad científica.