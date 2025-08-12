¿Poliamor en el espacio? La nave que viajará hasta Alfa Centauri y podrá transportar 2.400 personas Científicos, ingenieros, arquitectos y teóricos sociales participaron de un concurso de diseño llamado Proyecto Hyperion, con el objetivo de diseñar un viaje al sistema estelar más cercano al Sol. La travesía duraría 400 años y la nave contaría con su propia gravedad artificial, casas, bibliotecas, fábricas y bosques tropicales. Por







Cuando la humanidad necesite abandonar la Tierra en busca de un nuevo planeta habitable, la nave cilíndrica Chrysalis podría ser la respuesta y la puerta hacia Alfa Centauri, el sistema solar más cercano al sol. Un grupo de científicos e investigadores diseñó una estructura cilíndrica de 58 kilómetros de largo que podría transportar a 2.400 personas en un viaje de 400 años para salvar a la humanidad.

Alfa Centauri está ubicado a 40 billones de kilómetros y el Proyecto Hyerion desafió a científicos, arquitectos e ingenieros a diseñar una nave de última generación para viajes interestelares. El proyecto ganador fue "Chrysalis", una nave con la forma de un cigarro cuya traducción es "crisálida" que podría ser clave para poder colonizar otros mundos.

En la página oficial del proyecto, el jurado explicó que Crhysalis fue la ganadora porque "su gran estructura del domo aporta una cualidad dramática y cinematográfica que evoca clásicos de la ciencia ficción, mientras que la planificación general a nivel de sistema —que abarca no solo la arquitectura, sino también la construcción de la nave— es notablemente sólida".

Nave por dentro La nave espacial estará formada por cilindros concéntricos, cada uno con una función diferente, por ejemplo, bibliotecas, viviendas, biomas de la Tierra como los bosques tropicales, agricultura, espacios comunes, granjas, etc. Si bien albergará animales, la dieta de los humanos que participen será vegetariana y la nave generará su propia gravedad artificial.

En relación con la posible existencia de un Gobierno dentro de la nave, las páginas publicadas explican que la nave será controlada por humanos con el apoyo de Inteligencia Artificial. "La organización y los procesos de toma de decisiones de Chrysalis se basan en interacciones entre humanos y IA-agentes. Esta sinergia permite la resiliencia de todo el sistema social, una mejor transferencia de conocimiento entre las diferentes generaciones de habitantes y una visión más profunda de la dinámica general del complejo espacial Chrysalis", señalaron.

Nave por dentro 2 Capturas de https://www.projecthyperion.org/. Mientras que las relaciones personales dentro de la nave estarían comprendidas dentro del concepto de comunidad espacial. "Al tener hijos, la pareja puede optar por vivir juntos, pero no es éticamente obligatorio. No existen relaciones estrictamente bidireccionales de madre <> padre y padre <> hijo/a, sino que todos los individuos crecen en una estructura familiar horizontal y compartida, similar a una comunidad", detallaron. Las viviendas dentro de la nave estarán "orientadas al individuo, pero al mismo tiempo son altamente permeables y transparentes, y las casas no son propiedad del individuo, sino que solo se asignan (los individuos pueden decidir cambiar de ubicación y mudarse a otros sectores o etapas)". "Chrysalis es una nave espacial viviente donde humanos, robots y agentes de inteligencia artificial (IA) comparten información, experiencias y procesos de toma de decisiones. El núcleo central de nuestro diseño se centra en el sentido de pertenencia y la motivación de la misión interestelar: tras un viaje de cientos de años, ¿cómo será llegar a un nuevo sistema solar y adaptarse a un nuevo exoplaneta?", reflexionaron los autores.