¿Por qué los astronautas de Artemis 2 entran en cuarentena antes de viajar a la Luna?

Cada vez falta menos para el despegue de la misión histórica de la NASA. A partir de febrero se abre la "ventana de lanzamiento" para enviar a tres hombres y una mujer a la Luna. La tripulación ya está lista y se ultiman los detalles de cara al 8 de febrero.

NASA/Frank Michaux

El próximo 8 de febrero se abre la "ventana de lanzamiento" para la misión histórica de Artemis II de la NASA, después de 50 años, la humanidad vuelve a orbitar la Luna. A raíz de esto, los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen comenzaron su cuarentena obligatoria previa al viaje.

El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.
La NASA advirtió sobre un fenómeno magnético con riesgo de fallas tecnológicas en Argentina y otros países del Cono Sur

La cápsula Orión será impulsada por el poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), desde el Centro Espacial Kennedy, en un viaje que se extenderá por diez días.

El itinerario incluye rodear la Tierra, impulsarse hacia el espacio profundo y realizar un sobrevuelo a baja distancia de la Luna. De este modo, se simularán las condiciones de un viaje real con tripulación a la superficie, validando cada detalle antes del próximo intento de alunizaje.

Misión Artemis II plan de viaje
Misión Artemis II recorrido.

Misión Artemis II recorrido.

¿Por qué los astronautas entraron en cuarentena?

Según informó la NASA, la tripulación de Artemis II comenzó una cuarentena para no contraer ninguna enfermedad que pueda retrasar su misión, por lo que limitarán su exposición a otras personas días previos al despegue.

"Este período, llamado programa de estabilización de la salud, suele comenzar unos 14 días antes del lanzamiento", expresaron desde la administración. Por el momento, los astronautas se encuentran en Houston y, volarán al Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida unos seis días antes del lanzamiento.

Astronautas artemis 2
La NASA advirtió que 20 asteroides podrían chocar con la Tierra.

La NASA advirtió que 20 asteroides podrían chocar con la Tierra.

Aunque todavía la fecha no está confirmada, la primera "ventana de lanzamiento" está prevista para el próximo 6 de febrero. En Florida, la tripulación se establecerá en el Edificio de Operaciones y Verificación Neil A. Armstrong, antes del día del lanzamiento.

"Durante la cuarentena, la tripulación podrá mantener el contacto regular con amigos, familiares y colegas que cumplan con las normas de cuarentena, y evitarán lugares públicos, usarán mascarillas y mantendrán la distancia con las personas con las que entren en contacto mientras continúan con sus actividades finales de entrenamiento", afirmaron.

¿Quiénes son los astronautas de la NASA viajarán a la Luna?

La tripulación estará integrada por cuatro especialistas seleccionados por su experiencia y trayectoria. El comandante será Reid Wiseman, aviador naval y astronauta entrenado por la NASA desde 2011, con una amplia carrera en vuelos espaciales.

Lo acompañará Victor Glover, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y parte de la generación de astronautas de 2013, quien ya participó en la misión Crew-1 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional. Glover será además el primer piloto afroamericano en volar a bordo de la cápsula Orión alrededor de la Luna.

Artemis I NASA Luna

La misión contará también con la presencia de Christina Koch, reconocida por haber logrado el vuelo espacial individual más prolongado realizado por una mujer, con 328 días en órbita entre 2019 y 2020. Su experiencia será clave en la evaluación de los sistemas de soporte vital en entornos de larga duración.

Finalmente, el canadiense Jeremy Hansen completará el equipo, en representación de la Agencia Espacial Canadiense, de la que forma parte desde 2009. Con este grupo diverso, Artemis II simboliza no solo el regreso del hombre al espacio profundo, sino también la consolidación de una cooperación internacional para avanzar en la exploración del universo.

