18 de julio de 2026 Inicio
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Ataque de Ucrania a Rusia: operativo con 370 drones sobre infraestructura clave

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, compartió un video en redes sociales donde se ve humo saliendo de tres áreas claves del territorio ruso en respuesta de "ataques contra nuestra infraestructura civil y contra nuestras ciudades y comunidades".

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El video fue compartido por el presidente ucraniano en redes sociales. 

El video fue compartido por el presidente ucraniano en redes sociales. 

Captura video redes sociales.

Ucrania lanzó una gran ofensiva en infraestructura clave en Rusia con más de 370 drones, así lo confirmó el presidente Volodimir Zelenski en redes sociales, donde compartió un video. El ataque afectó las regiones de Moscú y Tambov, así como también una instalación petrolera.

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El mandatario ucraniano emitió un comunicado en redes acompañado de un video dónde se puede observar grandes columnas de humo saliendo de los lugares donde realizó el ataque. La guerra entre ambos países continúa activa y las ofensivas en territorio tanto ruso como ucraniano no cesan.

"Hoy, nuestras sanciones de largo alcance tuvieron éxito en tres áreas del territorio ruso, así como en nuestra tierra temporalmente ocupada y en el mar. En particular, en respuesta a los ataques rusos contra nuestra infraestructura civil y contra nuestras ciudades y comunidades, se golpearon dos importantes instalaciones logísticas – en las regiones de Moscú y Tambov, a más de 500 y casi 700 kilómetros de la línea del frente", explicó.

El presidente ucraniano detalló que Rusia "utilizaba para suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación. También se atacó una instalación petrolera. Además, los ataques ucranianos de mediano alcance alcanzaron objetivos en las aguas del mar de Azov y el mar Negro, y en nuestra Crimea temporalmente ocupada".

En el final del mensaje agradeció a "los guerreros de SBS, SSO, FFAA, SBU y GUR: a cada unidad de las Fuerzas de Defensa de Ucrania por el cumplimiento preciso y coordinado de las tareas. ¡Gloria a Ucrania!".

Ucrania atacó con drones una planta de refinería petrolera en Moscú

En las últimas horas se compartieron en internet varios videos de un impresionante ataque de Ucrania a Rusia con decenas de drones en la capital, Moscú. El principal objetivo fue una refinería petrolera y en las imágenes se puede ver cómo una tapa gigante vuela por los aires en medio de una bola de fuego.

Esta refinería se encuentra dentro de la circunvalación de Moscú, a pocos kilómetros del Kremlin, informó Reuters, y fue el segundo ataque en tres días que llevó adelante Ucrania en el mismo sitio. Según informaron las autoridades, algunos de los drones impactaron también contra áreas residenciales.

Hasta el momento se reportaron al menos 18 heridos y el ejército ruso confirmó que derribaron cerca de 178 drones. "Una de las preguntas más frecuentes de los moscovitas esta mañana es '¿Qué está pasando?'. Puedo responder. Su país inició una guerra de agresión contra el nuestro. Durante años, ha estado matando a nuestra gente. Ahora que saben lo que está pasando, pregúntenle a Putin cuándo piensa terminarla", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha en redes sociales.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski calificó la ofensiva como "absolutamente justo" y expresó hacia la prensa en Bruselas que "si arde Ucrania va a arder Moscú".

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