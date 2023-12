Perú: la Justicia resolvió que el expresidente Pedro Castillo siga preso

El centro penitenciario ubicado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional es conocido como "la cárcel de los expresidentes" ya que, además de Castillo, se encuentra detenido Alejandro Toledo y allí estuvo Alberto Fujimori, hasta ser liberado a principios de este mes.

La defensa de Castillo pidió la libertad para su defendido afirmando que no cometió un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022, alegando que no existe peligro de fuga, ya que el ahora investigado no trató de salir del país. "Llevo un año injustamente detenido", dijo el expresidente.

Además, resaltó la intervención de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su encarcelamiento. "La líder de una presunta organización criminal estuvo sustentando mi prisión y mi vacancia", indicó.

Castillo anunció el 7 de diciembre del 2022 el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial y pidió a la Policía la intervención del Congreso y la detención de Benavides. Sin embargo, para su defensa, Castillo no llegó a cometer el delito de rebelión debido a que no se alzó en armas.