Pepe Mujica: "La política no es para hacer plata, es para servir a la gente"

A los 89 años, el exmandatario señaló: "Las causas más hondas de una sociedad van más allá del largo de nuestra vida. Siempre he dicho que el mejor dirigente es el que deja gente que la supera con ventaja y levanta las mismas banderas en el tiempo".

Además, expresó su defensa a la democracia que "es por lejos el mejor sistema, pero está muy lejos de ser perfecta" y resaltó que su objetivo es "la lucha por mejorar la igualdad", la cual "me parece permanente y eterna, es una causa intergeneracional". "Surge en la medida que se discute y la gente abre los ojos y mira y conforme a la realidad", agregó.

"La política no es para hacer plata, es para servir a la gente. El que no tenga esa vocación que se dedique a los negocios, al comercio, a la industria, que le vaya bien, que pague impuestos, pero no entrevere los tantos. No es una profesión, es una pasión y el que no la tiene, que no se meta", advirtió.

La salud de Pepe Mujica

Por otra parte, el dirigente político reveló detalles de su estado de salud: "Estoy enfermo, con un tratamiento que está mejorando pero todavía continúa. Desde mi enfermedad tengo que contemplar la realidad. Tengo una edad muy avanzada lo cual hace todo más lento, pero vamos marchando".

"No puedo comer, me alimentan por un tubo. Apenas estoy tomando un poco de té, con leche. Cuando me trataron me dijeron: 'Al cáncer o liquidamos'. Y efectivamente lo liquidaron, pero me dejaron un agujero que se tiene que rellenar y no es fácil", describió.