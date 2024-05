Pepe Mujica descartó tratar su tumor en el exterior y agradeció el apoyo de lideres mundiales

"Yo no voy a ir ni a la esquina. Yo confío en los médicos uruguayos. Agradezco mucho, pero vamos a ver lo que podamos remendar acá en el barrio nomás", señaló Mujica. Además comentó que el tumor está "localizado" y que por el tipo de variante celular que es "casi seguro" que el tratamiento sea "por radiación".

También aprovechó la oportunidad para agradecer los mensajes de solidaridad que recibió de personas de ideología muy diferente a la suya. "Qué lindo es ser uruguayo, porque me llamó gente con la que políticamente hemos estado enfrentados y hemos tenido líos", afirmó.

Entre otros mencionó al actual mandatario de centroderecha Luis Lacalle Pou, a los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, y al exministro Pedro Bordaberry.

Consultado si tiene miedo de morirse, se mostró sereno. "Todo lo que nace, nace para morirse, hay que aceptarlo. ¡Y yo he tenido una suerte! Tengo balazos a patadas, tengo una enfermedad inmunológica, estoy viviendo de gratis, ¡qué me voy a quejar!. Cuando me toque, que me toque", dijo.

Voy a seguir mi vida normal todo lo que pueda y cuando no pueda más veremos lo que hacemos", agregó Mujica en el asado se lo vio con su esposa y expresidenta de Uruguay Lucía Topolansky ".