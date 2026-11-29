Participación histórica en las elecciones en España: creció casi 15 puntos respecto de 2023 El segundo avance oficial muestra una asistencia cercana a 15 puntos superior a la de julio de 2023, con casi el 92% de las mesas computadas. Por Agregar C5N en









Elecciones en España: la participación supera a la del 2023 y roza el 45% a media jornada

Las urnas españolas registraron este domingo una asistencia superior a la de las últimas elecciones generales. De acuerdo con el segundo parte oficial de participación, divulgado a las 18:00 (hora local), el 68,13% del censo ya había emitido su voto.

El porcentaje supera en cerca de 15 puntos el registrado en la misma franja de las elecciones del 23 de julio de 2023, una brecha mucho mayor que la observada en el primer avance. A las 14:00, la diferencia con aquella cita era de 4,55 puntos, con una participación del 45,03% frente al 40,48% de entonces.

El dato se difundió con casi el 92% de las mesas computadas y refuerza la lectura de una movilización más intensa del electorado a lo largo de toda la jornada.

Una jornada con los líderes ya votando y sin sobresaltos de importancia La cita electoral convoca a unos 38 millones de ciudadanos, que deciden si el país da un giro con Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno o si Pedro Sánchez continúa otros cuatro años. Durante la mañana ya habían votado Sánchez, Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, y la jornada transcurría con normalidad.

Entre las anécdotas del día figura la de una mesa electoral de Teruel, cuyo titular y suplente no se presentaron a la hora de abrir las urnas. La Guardia Civil los localizó y los condujo hasta el colegio. La Ley Electoral prevé penas de prisión de tres meses a un año, o multas, para quienes incumplan sin causa justificada la obligación de formar parte de una mesa.