Comicios claves para Europa
Las autoridades electorales comenzaron a anunciar los primeros votos. El presidente Pedro Sánchez afronta unos comicios fundamentales para su continuidad. Sus principales contrincantes son Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, del Frente Amplio. La jornada también estuvo marcada por una histórica participación del padrón.
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España celebra este domingo 29 de noviembre elecciones generales para definir la composición del Congreso de los Diputados y el Senado, en una jornada clave para el futuro político del país. Un total de 38.616.949 electores estuvieron habilitados para participar de los comicios, de los cuales más de 35,9 millones residen en territorio español y otros 2,6 millones viven en el extranjero. En estas elecciones se elegirán 350 diputados y 209 senadores.
La disputa política tiene como principales protagonistas al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que buscará continuar su mandato; Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), que intentará desplazar a los socialistas del poder; y Santiago Abascal, líder de Vox, que apuesta a ampliar la representación de la derecha y convertirse en un actor determinante para la conformación de un nuevo Ejecutivo. También competirán otras fuerzas, entre ellas el Frente Amplio, encabezado por Ada Colau, y Podemos, con Irene Montero como principal referente.
Los colegios electorales funcionaron entre las 9 y las 20, hora local española. Para emitir el voto, los ciudadanos debieron presentarse en la mesa que les corresponda con su documento de identidad. Recibieron dos papeletas: una blanca para elegir a los representantes del Congreso, mediante listas cerradas de los partidos, y otra color sepia para seleccionar a los candidatos al Senado. El voto no es obligatorio y tampoco se puede realizar por internet.
El Ministerio del Interior prevé difundir los primeros resultados provisionales a partir de las 21 (17 en Argentina), cuando hayan cerrado los colegios electorales de todo el país, incluidas las Islas Canarias. La información se actualizará durante la noche a medida que avance el escrutinio.
La elección será determinante para establecer qué fuerzas políticas tendrán representación parlamentaria y qué posibilidades existirán de conformar una mayoría para gobernar. En España, los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno: el resultado de las elecciones legislativas y los acuerdos posteriores entre los partidos definirán quién consigue los apoyos necesarios para ser investido.