La irónica reacción de Pedro Sánchez al ser consultado sobre un acercamiento con Javier Milei

El presidente español, Pedro Sánchez, votó este domingo en las elecciones que definen la composición del Congreso de los Diputados y el Senado, una jornada clave para el futuro político del país. Tras su sufragio, le preguntaron sobre su relación con su par argentino, Javier Milei, y descartó cualquier recomposición.

Consultado acerca de si esperaba restablecer las relaciones con el gobierno argentino Sánchez solo atinó a reír y no respondió verbalmente, tras lo cual dio por terminada la rueda de prensa.