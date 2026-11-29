Más de 10 mil jóvenes participaron de los encuentros de cierre de la 25.ª edición del programa Jóvenes y Memoria, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Desde el pasado 2 de noviembre, estudiantes y docentes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires se reunieron en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires, para compartir las investigaciones y producciones realizadas durante el año.
En las diez jornadas desarrolladas en ese espacio participaron más de 10 mil jóvenes y alrededor de 1.600 educadores, provenientes de más de 110 municipios bonaerenses. La convocatoria forma parte de una edición que prevé alcanzar a unos 18 mil participantes entre estudiantes y docentes.
Durante los encuentros en la ex ESMA, los grupos presentaron trabajos vinculados con sus realidades locales, a partir de investigaciones sobre distintas problemáticas sociales, políticas y culturales. También hubo talleres, espacios de intercambio y elaboración de manifiestos colectivos.
Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó que el programa busca promover la investigación del pasado reciente desde las propias comunidades. "Jóvenes y Memoria es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria que se lanzó en el 2002 y consiste en que se creen grupos de jóvenes para investigar el pasado reciente de sus comunidades, tanto vinculadas con la memoria como con las problemáticas de derechos humanos", señaló.
Raggio remarcó además la importancia de que las nuevas generaciones tengan un papel activo en las políticas de memoria y derechos humanos. "La apuesta es que las nuevas generaciones no sean meros destinatarios en las políticas de memoria y derechos humanos sino que sean protagonistas. Que ellos sean los que narren, los que cuentan las historias y hablen de lo que pasa en clave de derechos humanos. Que en un contexto de auge de las narrativas negacionistas y ataques a la democracia, que los jóvenes tengan el protagonismo en un espacio para pensar en la memoria, los derechos humanos y la democracia nos parece estratégico", sostuvo.
Cómo continúa el cronograma de Jóvenes y Memoria
El jueves 26 de noviembre, la Comisión Provincial por la Memoria realizó en Ramallo un nuevo encuentro de cierre de la 25.ª edición del programa. La jornada reunió a estudiantes y educadores que compartieron los proyectos de investigación desarrollados durante el año y participaron de distintas actividades de intercambio.
La actividad formó parte del cronograma de encuentros que comenzó el 2 de noviembre y que busca generar espacios colectivos para que los jóvenes puedan presentar sus producciones, debatir sobre las problemáticas de sus comunidades y reflexionar sobre el pasado reciente y el presente.
Las actividades de cierre continuarán en las próximas semanas con dos nuevas jornadas en la provincia de Buenos Aires. El cronograma contempla un encuentro en Tandil y otro en Sierra de la Ventana.
De esta manera, el programa se acerca al cierre de una nueva edición, que tiene como objetivo alcanzar a unos 18 mil jóvenes y educadores de más de 110 municipios bonaerenses.