Más de 10 mil jóvenes participaron de los encuentros de cierre de Jóvenes y Memoria en la ex ESMA La iniciativa de la Comisión Provincial por la Memoria reunió a estudiantes y educadores de más de 110 municipios bonaerenses. Tras las jornadas realizadas en la ex ESMA, el programa tuvo un nuevo encuentro en Ramallo y continuará en Tandil y Sierra de la Ventana. Por Agregar C5N en









Más de 10 mil jóvenes participaron de los encuentros de cierre de Jóvenes y Memoria en la ex ESMA

Más de 10 mil jóvenes participaron de los encuentros de cierre de la 25.ª edición del programa Jóvenes y Memoria, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Desde el pasado 2 de noviembre, estudiantes y docentes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires se reunieron en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la Ciudad de Buenos Aires, para compartir las investigaciones y producciones realizadas durante el año.

En las diez jornadas desarrolladas en ese espacio participaron más de 10 mil jóvenes y alrededor de 1.600 educadores, provenientes de más de 110 municipios bonaerenses. La convocatoria forma parte de una edición que prevé alcanzar a unos 18 mil participantes entre estudiantes y docentes.

Durante los encuentros en la ex ESMA, los grupos presentaron trabajos vinculados con sus realidades locales, a partir de investigaciones sobre distintas problemáticas sociales, políticas y culturales. También hubo talleres, espacios de intercambio y elaboración de manifiestos colectivos.

Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó que el programa busca promover la investigación del pasado reciente desde las propias comunidades. "Jóvenes y Memoria es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria que se lanzó en el 2002 y consiste en que se creen grupos de jóvenes para investigar el pasado reciente de sus comunidades, tanto vinculadas con la memoria como con las problemáticas de derechos humanos", señaló.

Raggio remarcó además la importancia de que las nuevas generaciones tengan un papel activo en las políticas de memoria y derechos humanos. "La apuesta es que las nuevas generaciones no sean meros destinatarios en las políticas de memoria y derechos humanos sino que sean protagonistas. Que ellos sean los que narren, los que cuentan las historias y hablen de lo que pasa en clave de derechos humanos. Que en un contexto de auge de las narrativas negacionistas y ataques a la democracia, que los jóvenes tengan el protagonismo en un espacio para pensar en la memoria, los derechos humanos y la democracia nos parece estratégico", sostuvo.