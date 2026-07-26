Dura advertencia de Lula a Milei: "Que nadie de afuera intente interferir en nuestras elecciones" El presidente brasileño publicó una serie de mensajes en redes sociales luego de que el mandatario argentino respaldara a Flávio Bolsonaro y cuestionara nuevamente al gobierno de Lula durante un acto en San Pablo. Por Agregar C5N en









Dura advertencia de Lula a Milei: "Que nadie de afuera intente interferir en nuestras elecciones"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a pronunciarse en medio de la tensión diplomática con Argentina y, aunque evitó mencionar directamente a Javier Milei, difundió un mensaje en defensa de la soberanía de su país que fue interpretado como una respuesta a las recientes declaraciones del mandatario argentino.

A través de sus redes sociales, Lula publicó primero un mensaje de tono conciliador. “Con cada gesto de cariño construimos el Brasil solidario y armonioso que queremos”, escribió el presidente brasileño en una publicación realizada durante la noche.

Horas después, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) compartió otro mensaje con un contenido marcadamente político. “Cabeza en alto. Carácter. Soberanía. Brasil respeta a todos los países, pero el destino de nuestra nación pertenece a los brasileños. Es nuestro pueblo quien decide los rumbos de Brasil”, afirmó.

La publicación se conoció después de que Milei participara en San Pablo de un acto en el que respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. Durante su discurso, el presidente argentino volvió a lanzar críticas contra Lula, a quien calificó nuevamente como “basura socialista”.

El enfrentamiento entre ambos mandatarios también tuvo otro capítulo durante un acto del PT realizado en Campinas. Allí, Lula llamó a evitar cualquier tipo de intervención extranjera en el proceso electoral brasileño y defendió la autonomía de los ciudadanos para definir el rumbo político del país.