26 de julio de 2026 Inicio
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Dura advertencia de Lula a Milei: "Que nadie de afuera intente interferir en nuestras elecciones"

El presidente brasileño publicó una serie de mensajes en redes sociales luego de que el mandatario argentino respaldara a Flávio Bolsonaro y cuestionara nuevamente al gobierno de Lula durante un acto en San Pablo.

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Dura advertencia de Lula a Milei: Que nadie de afuera intente interferir en nuestras elecciones

Dura advertencia de Lula a Milei: "Que nadie de afuera intente interferir en nuestras elecciones"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a pronunciarse en medio de la tensión diplomática con Argentina y, aunque evitó mencionar directamente a Javier Milei, difundió un mensaje en defensa de la soberanía de su país que fue interpretado como una respuesta a las recientes declaraciones del mandatario argentino.

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A través de sus redes sociales, Lula publicó primero un mensaje de tono conciliador. “Con cada gesto de cariño construimos el Brasil solidario y armonioso que queremos”, escribió el presidente brasileño en una publicación realizada durante la noche.

Horas después, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) compartió otro mensaje con un contenido marcadamente político. “Cabeza en alto. Carácter. Soberanía. Brasil respeta a todos los países, pero el destino de nuestra nación pertenece a los brasileños. Es nuestro pueblo quien decide los rumbos de Brasil”, afirmó.

La publicación se conoció después de que Milei participara en San Pablo de un acto en el que respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. Durante su discurso, el presidente argentino volvió a lanzar críticas contra Lula, a quien calificó nuevamente como “basura socialista”.

El enfrentamiento entre ambos mandatarios también tuvo otro capítulo durante un acto del PT realizado en Campinas. Allí, Lula llamó a evitar cualquier tipo de intervención extranjera en el proceso electoral brasileño y defendió la autonomía de los ciudadanos para definir el rumbo político del país.

“Que nadie de fuera intente interferir en nuestras elecciones”, sostuvo el presidente brasileño. En ese contexto, también reivindicó valores personales vinculados con su historia y aseguró que aprendió de su madre, una mujer analfabeta, a “caminar con la cabeza bien alta” y a tener “vergüenza y carácter”.

Las declaraciones de Lula se produjeron además en medio de las críticas de Milei al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, luego de que el magistrado le impidiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante el período en que cumple prisión domiciliaria en Brasilia.

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