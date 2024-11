Alerta en Estados Unidos: se escaparon 43 monos de un laboratorio médico en Carolina del Sur

No es la primera vez que monos se escapan del laboratorio Alpha Genesis.

La fuga de estos animales ocurrió después de que un empleado del centro de investigación cerrara de manera inadecuada el recinto. No es la primera vez que ocurre una situación de este estilo en el centro de investigación Alpha Genesis , en 2018 tuvieron que pagar una multa de 12.600 dólares por una situación del mismo estilo .

"No están infectados con ninguna enfermedad. Son inofensivos y un poco asustadizos", aclaró Gregory Alexander, jefe de la Policía local. También informó que en su mayoría son hembras que pesan no más de 3 kilos y, que al ser tan pequeñas, no son utilizadas en pruebas.

Los empleados del laboratorio intentan recuperar a los ejemplares de macacos rhesus, y aseguraron que los tienen "localizados e intentan atraerlos con comida". "Los cuidadores los conocen bien y por lo general pueden hacer que regresen con fruta o un pequeño obsequio", añadió Alexander para un medio local.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos que cierren puertas y ventanas para que los animales no puedan esconderse, y en el caso de ver un ejemplar, llamar inmediatamente al 911 para que los trabajadores puedan ir al lugar y atraparlos. "No hay casi ningún peligro para el público", finalizó el Policía.