El drama de un turista que fue rodeado por monos en una pileta: "Pensé que mi vida estaba a punto de terminar"

Las playas y selvas de Tailandia son un paisaje turístico de ensueño y, aunque antes no eran tan visitadas, en los últimos años cobraron mucha popularidad gracias a su belleza y a la serie White Lotus. En redes sociales es muy común ver fotos y videos de personas de todas partes del mundo que pasan sus vacaciones allí.

"Un minuto estás viviendo el sueño en Tailandia y al siguiente estás en una pesadilla", reza el video que Kane Smith publicó en TikTok. La increíble secuencia acumuló más de 38 millones de reproducciones, 4.6 millones de likes y casi 53.000 comentarios que van de la risa a la empatía.

"Honestamente, fue el momento más aterrador de mi vida. Me disculpo por todas las malas palabras, pensé que mi vida estaba a punto de terminar. Comenzó con un mono y luego apareció de repente una pandilla completa", explicó el joven en el posteo.

Según contó, estaba disfrutando solo de la pileta del hotel y hablando con un amigo por teléfono cuando vio que un mono saltaba la valla perimetral del hotel, rodeado por árboles, y se acercaba a él. "No, andate", empezó a pedirle, pero enseguida vio que aparecía otro. "¡Oh, Dios mío, hay más!", exclamó.

En segundos, Smith quedó rodeado por un grupo de aproximadamente 10 monos, incluida una mamá con su bebé. Aunque los animales estaban tranquilos y solo parecían buscar agua para beber, el joven entró en pánico y se alteró mucho más cuando notó que el macho más grande se acercaba a él.

En ese momento decidió salir de la pileta, pero un par de monos lo siguieron y terminó corriendo a toda velocidad hacia el hotel en medio de gritos e insultos. Por suerte, resultó ileso. "Me encantan los animales, ¿a quién no? Aunque ahora no quiero volver a ver un mono en mi vida", explicó en otro video.

Así fue como el joven fue rodeado por los monos