Pánico en Estados Unidos: un avión se incendió antes del despegue y tuvo que ser evacuado

El avión todavía se encontraba en la pista, por lo que de inmediato se activó el protocolo para evacuar a todas las personas a bordo. Un video grabado por el pasajero Mark Tsurkis, el cual se viralizó en redes sociales, muestra a la gente tirándose por el tobogán mientras se ve humo y fuego debajo de la aeronave.

"Durante la aceleración, cuando el avión casi despegaba, escuchamos un fuerte estruendo y dije: 'Eso no está bien'", relató el hombre a CBS News Miami. "Tuvimos suerte de no haber despegado todavía, así que no estábamos en el aire, pero supongo que ocurrió entre cinco y diez segundos antes de que lo hiciéramos", agregó.

American Airlines informó en un comunicado que el avión "experimentó un problema de mantenimiento antes del despegue" relacionado con uno de sus neumáticos y quedó fuera de servicio para ser inspeccionado. También la FAA reportó que estaba investigando el incidente.

Cinco personas fueron atendidas por el lugar y otra, que presentaba heridas leves, fue trasladada a un hospital cercano. Los pasajeros pudieron volar a Miami horas después en un nuevo vuelo. El incidente provocó algunas demoras en las operaciones del aeropuerto, pero ya se habían normalizado para la noche del sábado.