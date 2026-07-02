"No me voy a dormir", el podcast: conversaciones íntimas de Andy Chango con referentes de la música y la cultura Ya participaron Bebe Contepomi, Joaquín Vitola y Walas. El próximo episodio tendrá como invitado a Julián Kartún, líder de El Kuelgue. Las charlas ya se pueden escuchar en Spotify. Agregar C5N en









Grupo Indalo suma un nuevo podcast a su catálogo en Spotify.

Después del éxito de "De Tal Palo Otra Astilla" — el ciclo dedicado a los padres de las grandes estrellas del fútbol mundial —, Grupo Indalo amplía su universo digital y suma un nuevo podcast a su catálogo en Spotify. Ahora llega el turno de “No me voy a dormir”, el programa de La Pop 101.5 conducido por Andy Chango.

En cada episodio, el ciclo recibe a referentes de la música y la cultura para compartir conversaciones íntimas y distendidas. Ya participaron Bebe Contepomi, Joaquín Vitola y Walas, de la banda Massacre.

El próximo episodio tendrá como invitado a Julián Kartún, líder de El Kuelgue.

"No me voy a dormir" se emite todos los domingos, de 22 a 23, por La Pop 101.5, y ahora, además de disfrutar de las conversaciones en vivo, la audiencia también puede volver a escucharlas en Spotify cuando quiera.