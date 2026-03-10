Aseguran que un hombre se prendió fuego adentro de un colectivo en Suiza: hay seis muertos

El incidente ocurrió en la localidad de Kerzers. Si bien la policía local informó que hasta el momento se desconocen las causas, varios testigos aseguraron que se trató de una acción suicida, posiblemente terrorista.

Seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas este martes en la localidad suiza de Kerzers, luego de que se incendiara un colectivo urbano con pasajeros dentro . Si bien las autoridades declararon que hasta el momento se desconocen las causas del incidente, varios testigos declararon que se trató de un atentado suicida en el que un hombre ingresó al transporte, se bañó de gasolina y se prendió fuego.

“Este martes 10 de marzo de 2026 hacia las 18:25 (hora local), se declaró un incendio en un colectivo (...) en Kerzers. “ Varias personas resultaron heridas y varias personas fallecieron . La intervención de los equipos de rescate está en curso. Por el momento, se desconocen las causas”, indicó la policía del cantón de Friburgo, mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social Facebook.

Aunque las fuerzas de seguridad no confirmaron que el incidente se originó por un atentado terrorista suicida, difundieron que "tenemos la información de que una persona fue la causa del incendio". Esta versión fue sostenida por varios testigos que sobrevivieron al hecho.

"Un hombre se prendió fuego dentro, ¡se echó gasolina y se prendió fuego!" , dijo uno de los pasajeros que se encontraba a bordo del colectivo, en diálogo con el medio suizo Blick y que replicó la misma versión por parte de varios testigos.

El diario local detalló que el colectivo , conocido como un autobús postal, ya que funciona tanto como transporte público, como así también para el envío de correspondencia, viajaba de la comuna de Düdingen a Kerzers. El incidente sucedió poco antes de la última parada, en la calle Murtenstrasse de Kerzers.

Después de que se incendiara el colectivo, nueve ambulancias y un helicóptero de rescate se hicieron presentes en el lugar. Por el hecho, murieron unas seis personas y otras cinco resultaron heridas. Tres de estos últimos fueron derivados a diferentes hospitales cercanos, mientras que los restantes recibieron atención en la vía pública. La fiscalía de Friburgo quedó a cargo de la causa.

Más de 200 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en Mar del Plata

Un importante incendio forestal afectó campos ubicados en las inmediaciones de Mar del Plata y destruyó alrededor de 200 hectáreas en áreas rurales situadas entre los partidos de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado.El segundo foco, en tanto, se desarrolló en la zona de El Marquesado. En dicha zona trabajaron tres dotaciones de bomberos junto con efectivos de Prefectura Naval Argentina, además de personal de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y Defensa Civil. En este caso también persistían algunos frentes de fuego durante las últimas horas, por lo que se realizaron tareas de arado con tractores para generar cortafuegos y limitar el avance del incendio.

De acuerdo con información publicada por el diario La Capital de Mar del Plata, los focos se registraron principalmente en las zonas de La Serranita y El Marquesado, donde trabajaron numerosas dotaciones de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Los equipos actuaron en conjunto con personal de Defensa Civil y lograron arrojar más de 50 mil litros de agua para intentar contener el avance de las llamas.

incendios Forestales: Más de 200 hectáreas afectadas en La Serranita y El Marquesado. pic.twitter.com/Rerqq2KKaf — Arroba Mar del Plata (@arrobamdp) March 10, 2026

Uno de los incendios se desató cerca del peaje de la Autovía 226. En ese sector intervinieron catorce dotaciones de bomberos de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde. Si bien el fuego pudo ser controlado para evitar que continuara propagándose, aún no fue extinguido por completo y permanece activo en algunos sectores.

