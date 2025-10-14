14 de octubre de 2025 Inicio
Space X lanzó con éxito el undécimo vuelo del megacohete Starship, con el objetivo de llegar a Marte y la Luna

La empresa de Elon Musk logró el despegue del cohete Super Heavy, con sus 33 motores Raptor, y desplegó ocho de los simuladores de satélites Starlink. Esta nave es clave para las próximas misiones tripuladas de la NASA.

Por
SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, lanzó con éxito el undécimo vuelo del megacohete Starship con el objetivo de llevar astronautas a Marte y la Luna. En medio de una nueva carrera espacial, el cohete Super Heavy es una pieza clave para la NASA y futuras misiones tripuladas.

La prueba de vuelo de Starship comenzó con el cohete Super Heavy encendiendo sus 33 motores Raptor y despegando exitosamente sobre el Golfo de México.

Tras separarse de la nave superior, realizó una compleja maniobra de retorno y logró amerizar suavemente frente a la costa de Texas, demostrando por primera vez una secuencia de aterrizaje controlada con todos sus motores.

La nave Starship continuó su ascenso, alcanzó la velocidad orbital prevista y desplegó ocho simuladores de satélites Starlink. Además, encendió uno de sus motores en el espacio, una prueba clave para futuras misiones de reentrada.

Al volver a la atmósfera, su escudo térmico fue puesto a prueba bajo condiciones extremas, mientras la nave ejecutaba maniobras que simulan un regreso real desde la órbita. Finalmente, realizó un aterrizaje controlado en el Océano Índico.

SpaceX ya prepara la próxima generación de Starship y Super Heavy, que será usada para los primeros vuelos orbitales y misiones de carga, con el objetivo de desarrollar un sistema totalmente reutilizable capaz de operar en la órbita terrestre, la Luna y en Marte.

Elon Musk aseguró que en 2026 enviará al cohete Starship a Marte

Elon Musk afirmó que su empresa aeroespacial SpaceX enviará al cohete Starship para su primera misión a Marte en 2026. El multimillonario quiere ser uno de los primeros humanos en pisar el planeta rojo y, para ello, creó uno de los cohetes más grandes de la historia. En su primer viaje transportará a Optimus, el robot humanoide de Tesla.

Hasta el momento Starship tuvo varios vuelos de prueba, algunos de ellos más accidentados que otros, es una de las apuestas fuertes de Musk. En varias transmisiones en vivo, el cohete encargado de llegar a la nave Starship, sufrió problemas y hasta explotó en el aire.

Musk comentó en su cuenta de X, que si las misiones de prueba tienen éxito, los primeros viajes con astronautas a bordo podrían ocurrir para el año 2029, aunque creen que 2031 será la fecha más probable. Starship mide 123 metros de altura y cuenta con 33 motores en el cohete, Super Heavy, fue creada para transportar cargas útiles y astronautas al espacio.

