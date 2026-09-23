23 de septiembre de 2026 Inicio
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Declaró Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, por las coimas en ANDIS: "Ratifiqué mis dichos sobre la causa"

La testimonial fue tomada bajo estricta reserva donde la expareja de Fernando Cerimedo declaró por la causa ANDIS ante la fiscalía boliviana vía Zoom, con fuerte custodia policial. La abogada puso a disposición su celular que contiene audios clave vinculados a la investigación.

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Nadia Beller declaró en Bolivia por la causa ANDIS. 

La causa ANDIS sumó este miércoles un testimonio clave: la abogada boliviana Nadia Beller declaró ante la fiscalía de su país en el marco de la cooperación solicitada por la justicia argentina. Bajo estricta custodia policial y con chaleco antibalas, aportó detalles y entregó su celular para el desdoblamiento de audios vinculados a la investigación que ya derivó en el procesamiento del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por coimas, sobreprecios y maniobras ilícitas en el organismo.

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Beller acudió a la fiscalía bajo fuerte custodia policial y con chaleco antibalas, tras el intento de asesinato sufrido el 17 de agosto. En su testimonio, la abogada relató detalles íntimos de lo que Fernando Cerimedo le había confesado sobre la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde ayer se confirmó el procesamiento de su titular, Diego Spagnuolo. El fallo judicial dejó en evidencia la existencia de coimas, sobreprecios y maniobras ilícitas alrededor del organismo.

“Yo solicité el chaleco, no se tomó la previsión. No tengo nada que decirle a un asesino, la relación terminó el día que atentó contra mi vida”, declaró a la salida de la fiscalía respecto a su vínculo con el exasesor del presidente Javier Milei. Además, explicó que su aporte se dio en el marco de la cooperación solicitada por la justicia argentina y que puso a disposición su celular para el desdoblamiento de información relevante.

En su declaración vía zoom, Beller puso a disposición de la fiscalía argentina el contenido de su teléfono celular, donde figuran conversaciones con el consultor político. La abogada ratificó ante el fiscal Franco Picardi lo que ya había declarado públicamente: que Cerimedo le confió detalles sobre hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Cabe recordar que Fernando Cerimedo declaró como testigo en la investigación y reconoció que el titular del organismo, Diego Spagnuolo, le había informado sobre el sistema de retornos. Según su testimonio, un porcentaje de las coimas —el 3 por ciento— estaba destinado a la Casa Rosada. Los audios entregados, actualmente en proceso de peritación, constituyen pruebas centrales en el expediente.

Coimas en ANDIS

La Sala II de la Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa por las irregularidades en la compra de medicamentos para el organismo.

Spagnuolo fue acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo.

Lo decidieron los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah. Además de Spagnuolo, la Cámara confirmó los procesamientos de otros 17 imputados, entre los que están Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS. Los camaristas dieron por probada una "asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y privados".

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad Nacional, en Comodoro Py.

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad Nacional, en Comodoro Py.

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