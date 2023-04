Manifestantes marcharon en apoyo a Dalai Lama en París tras el escándalo del video

La concentración se llevó a cabo frente a la sede de France Télévisions, para denunciar "a los medios y las cadenas de televisión que no hicieron su trabajo de periodistas y reprodujeron la propaganda china", según expresó un portavoz de la comunidad tibetana.

Dalai Lama

La protesta fue convocada por seis asociaciones, en respuesta a las reacciones hostiles que provocó la difusión de un video en el cual se ve al Dalai, de 87 años, preguntándole en inglés a un niño: "¿puedes chuparme la lengua?", antes de sacar su lengua. En la marcha participaron muchas familias con menores, que portaban banderas tibetanas y retratos del líder religioso.

El 10 de abril, Lama se disculpó ante el niño y su familia y explicó en su cuenta de Twitter que "suele bromear con la gente que conoce de forma inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras".

"Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a sus muchos amigos de todo el mundo, por cualquier dolor que sus palabras hayan podido causar", indicó un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

La comunidad tibetana exiliada en Francia consideró que hubo "una interpretación errónea del video" y lamentó la circulación de "hechos descontextualizados", algo que entristeció profundamente e hirió a la comunidad tibetana en Francia y en el mundo, según indicaron.

Por su parte, Françoise Robin, profesora de la universidad francesa Inalco (Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales) subrayó que el hecho "fue efectivamente una broma". "Los tibetanos tienen una expresión: 'come mi lengua', que sale de un juego entre niños y adultos: cuando los primeros piden dinero o una golosina y los adultos ya no tienen nada para darles, les dicen: 'come mi lengua'", explicó.

"Captamos muy mal el dolor que esta manipulación causó en los tibetanos", para quienes el Dalai Lama es "su esperanza y su orgullo", agregó.

Polémica por beso de Dalai Lama a un niño

El líder budista Tenzin Gyatso, más conocido como Dalai Lama, obligó a un niño a que lo besara en la boca en un evento público y acto seguido le dijo que le chupara la lengua.

El video se grabó el 28 de febrero, durante una audiencia del Dalai Lama en McLeod Ganj, un suburbio de Dharamsala, en el norte de India, donde el líder espiritual vive exiliado desde el fracaso del levantamiento tibetano de 1959 contra el poder comunista chino.

Se trató de un evento de la fundación M3M en cual el líder saludó a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario. Allí el Dalai Lama le exigió a un niño visiblemente incómodo que lo besara en la boca y luego que lamiera su lengua. Las personas presentes se rieron y aplaudieron la situación.

Partidarios del Dalai Lama afirman que el líder budista estaba “bromeando” con el joven. Sin embargo, víctimas de abuso sexual infantil señalaron que ser sexualizado por un adulto poderoso es un delito.

El video rápidamente fue viralizado en las redes sociales generando la preocupación y el repudio de numerosos usuarios que coincidieron en que ese comportamiento no debería ser visto como algo normal.