Luis Rubiales será juzgado en 2025 por agresión sexual y coacciones tras su beso a Jenni Hermoso

En tanto, el entrenador Jorge Vilda, el ex director deportivo de la Selección española Albert Luque y el exresponsable del área de marketing de la RFEF Rubén Rivera también serán juzgados por supuestas coacciones a la futbolista de 34 años y a su entorno tras el beso.

Luego de que se desatara el escándalo, Rubiales se defendió: "Fue un beso espontáneo. Sé que hay una foto en la que ve que la estoy agarrando con las dos manos, pero fue espontáneo, mutuo y consentido, que es la clave de todas las críticas".

Hermoso, por su parte, advirtió en todo momento que el beso no fue consensuado. "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", marcó.

El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Luego de que España se consagrara campeón por primera vez en el fútbol femenino, los festejos se vieron envuelto de algunas polémicas por la insólita reacción del presidente de la Real Federación Española de Fútbol con una de las jugadoras que se volvió viral en las redes sociales.

las cámaras de la televisión española captaron el momento en el que el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, saludó a Jenni Hermoso con un largo abrazo y, antes de despedirla, le dio un beso en la boca.