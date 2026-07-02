2 de julio de 2026 Inicio
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Locura en Tailandia: un niño de once años mató a bordo de una camioneta a por lo menos nueve monjes

El video corresponde a una cámara de seguridad de la zona, que capturó exactamente el momento en el que atropella a las personas en plena vía pública.

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Un niño mató al menos a nueve monjes.

Un niño mató al menos a nueve monjes.

Una tragedia conmociona al noreste de Tailandia: un niño de 11 años que conducía una camioneta embistió a un grupo de monjes budistas que realizaban una peregrinación a pie. El accidente, que tuvo lugar autopista fronteriza con Camboya, dejó un saldo de nueve muertos y más de una docena de heridos.

El hombre fue rescatado con vida en medio de los escombros. 
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El grupo, compuesto por 35 monjes, había iniciado una caminata de entre 200 y 260 kilómetros con destino a la provincia de Ubon Ratchathani apenas 30 minutos antes del impacto.

Según informaron las autoridades provinciales y el gobernador Worayan Boonnarach, cinco de los religiosos fallecieron en el acto, mientras que otros cuatro murieron tras ser trasladados de urgencia a un hospital local. Entre los sobrevivientes hospitalizados, al menos tres se encuentran en estado crítico.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas por la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, muestran cómo los monjes caminaban en fila de uno al costado de la ruta cuando el vehículo se desvió hacia ellos.

Tragedia en Tailandia: el relato de los testigos

El abad de Mukdahan, quien presenció el hecho, relató que los primeros cinco religiosos del grupo lograron esquivar la camioneta al notar que zigzagueaba de manera errática, pero el sexto y quienes venían detrás fueron arrollados inevitablemente. Los equipos de emergencia llegaron al lugar apenas 10 minutos después del aviso.

El menor se encuentra bajo custodia policial y será interrogado en presencia de funcionarios estatales de protección de menores. Por su parte, el comandante de la policía provincial confirmó que los padres del niño ya fueron citados y que las autoridades iniciarán los procedimientos legales correspondientes, los cuales podrían incluir cargos por negligencia contra los progenitores.

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