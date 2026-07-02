El gesto emotivo de Jude Bellingham con Venezuela tras los terremotos El mediocampista de Inglaterra se detuvo en la zona mixta para enviar un mensaje de apoyo a las víctimas de los sismos que sacudieron al país sudamericano. Por Agregar C5N en









El gesto de Jude Bellingham con Venezuela tras los terremotos: qué hizo el futbolista inglés

Luego de la sufrida victoria de Inglaterra por 2-1 frente a Congo por los 16avos de final, Jude Bellingham habló con la prensa y dedicó unas emotivas palabras de aliento al pueblo venezolano tras la tragedia provocada por los recientes terremotos.

"Mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño", expresó el mediocampista inglés al ser consultado sobre la situación por un periodista venezolano mientras atravesaba la zona mixta del estadio.

"Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país. Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil", contó por su parte el periodista venezolano Manu Gutiérrez.

Jude Bellingham se detuvo cuando escuchó ‘Venezuela’ y le dedicó unas palabras a la gente en el país.



Me habría encantado poder preguntarle acerca del juego, pero como pueden ver, no fue una zona mixta fácil. pic.twitter.com/4DMlf2brCR — nu Gutiérrez (@ManuSportsVE) July 1, 2026 Las palabras de Bellingham llegaron en medio del profundo impacto que dejó la catástrofe en Venezuela. Según los últimos datos oficiales, el saldo de los terremotos ascendió a 2.295 personas fallecidas, más de 11.000 heridas y 40.271 desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

El gesto del jugador de Real Madrid se sumó a las múltiples muestras de solidaridad que distintas figuras del deporte internacional expresaron en los últimos días para acompañar al pueblo venezolano.

En lo deportivo, Inglaterra consiguió una trabajada clasificación tras remontar el encuentro ante Congo gracias a un doblete de Harry Kane, en un partido en el que Bellingham volvió a ser una de las figuras del conjunto dirigido por Thomas Tuchel. ¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra? Tras superar a Congo, Inglaterra volverá a presentarse en los octavos de final del Mundial, donde enfrentará a México. El encuentro se disputará el próximo domingo y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del certamen.