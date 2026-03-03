3 de marzo de 2026 Inicio
Cambios en ARBA: así se pagarán las patentes en 2026 desde marzo

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires modificó el esquema del impuesto automotor. Conocé el calendario de pagos a partir de este año.

ARBA: el nuevo sistema de pago de patentes 2026. 

  • ARBA dispuso que el impuesto automotor deje de ser bimestral y pase a abonarse en 10 cuotas mensuales.
  • La medida que regirá a partir de marzo busca facilitar la organización financiera de los hogares.
  • El cronograma de vencimientos de este año comenzará efectivamente el 10 de marzo, fecha en la que vence tanto la primera cuota como el pago anual anticipado.
  • Los contribuyentes que no registren deudas podrán acceder a una bonificación del 15% por pago anual o de un 10% si optan por el pago en cuotas dentro del término establecido.

Para el comienzo del 2026, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció cambios en la modalidad de pago del impuesto automotor. A partir de este año, se abonará de forma mensual, con 10 cuotas consecutivas.

Según explicaron desde el organismo conducido por Cristian Girard, esta medida busca aliviar el bolsillo de los propietarios de vehículos al fraccionar el pago en montos más pequeños y frecuentes, así como también facilitar la organización financiera de miles de familias bonaerenses.

La decisión se apoya en una modernización de los sistemas tecnológicos de la agencia, que ahora permiten una gestión más ágil y personalizada de los tributos provinciales. Con este nuevo esquema, los contribuyentes bonaerenses dejan atrás el pago de cinco cuotas bimestrales para pasar a un sistema de diez vencimientos mensuales, que se extenderán desde marzo hasta diciembre.

Cómo puedo pagar el impuesto en ARBA.

El nuevo calendario comenzará a regir de manera efectiva a partir del 10 de marzo. Es importante destacar que, además de las cuotas mensuales, se mantendrá la opción del pago anual anticipado para aquellos que prefieran cancelar la totalidad del impuesto en una sola instancia y acceder a beneficios adicionales por cumplimiento.

En esta línea, ARBA confirmó que continúan vigentes las bonificaciones para los contribuyentes que no registren deudas: se otorgará un 15% de descuento para quienes opten por el pago anual anticipado y un 10% de bonificación para quienes decidan pagar en cuotas, siempre que se cumpla con los plazos establecidos.

Patentes 2026: el calendario de pagos completo

El cronograma de vencimientos para el impuesto automotor ya fue oficializado. La primera cita obligatoria para los conductores será el 10 de marzo, fecha límite tanto para la primera cuota como para el pago total con descuento.

  • Cuota 1 y pago anual: 10 de marzo
  • Cuota 2: 9 de abril
  • Cuota 3: 7 de mayo
  • Cuota 4: 9 de junio
  • Cuota 5: 8 de julio
  • Cuota 6: 11 de agosto
  • Cuota 7: 10 de septiembre
  • Cuota 8: 9 de octubre
  • Cuota 9: 10 de noviembre
  • Cuota 10: 10 de diciembre

Cómo descargar la boleta del impuesto automotor en ARBA

Para obtener la boleta y realizar el pago de forma digital, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial de ARBA (www.arba.gov.ar) o utilizar la aplicación móvil del organismo.
  2. Dirigirse a la solapa superior identificada como "Trámites".
  3. Dentro de las opciones de impuestos, seleccionar "Impuesto automotor".
  4. Elegir la opción "Consulta Emisión de Boleta".
  5. Hacer clic en el botón "Iniciar trámite".
  6. Completar el campo requerido con el número de dominio (patente) del vehículo.
  7. Finalmente, visualizar y descargar la boleta digital, donde aparecerán detallados el monto a abonar y la fecha de vencimiento correspondiente.

