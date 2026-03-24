24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

La NASA confirmó que va a construir una base en la Luna: gastará 20 millones de dólares

Previo al lanzamiento de Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio está cancelando el plan de establecer una estación espacial lunar, y en cambio crearía una base en la superficie lunar durante los próximos siete años.

Por
Estados Unidos quiere ganar la carrera espacial a China. 
Estados Unidos quiere ganar la carrera espacial a China. 

La NASA confirmó que va a construir una base en la Luna en la que gastará 20 millones de dólares. Así lo confirmó Jared Isaacman, administrador de la agencia, quien explicó que cancelarán el plan de crear una estación espacial lunar y que con esos componentes van a poder armar un módulo en la superficie lunar.

Maduro afrontará una audiencia clave en Estados Unidos.
Te puede interesar:

Revelan el estado de salud de Maduro antes de una nueva audiencia clave en Estados Unidos

"No debería sorprender a nadie que estemos pausando el proyecto Gateway en su formato actual y centrándonos en la infraestructura que respalda las operaciones sostenidas en la superficie lunar", expresó Isaacman.

Astronauta Luna.PNG

El plan de la NASA era establecer una estación en órbita llamada Lunar Gateway construida por Northrop Grumman Vantor. En teoría, la estación permitiría a los astronautas explorar la Luna y el espacio profundo. Su función principal es proporcionar un ambiente habitable donde los astronautas puedan realizar tareas científicas y de mantenimiento.

En esta línea Isaacman añadió que "a pesar de algunos de los desafíos reales relacionados con el hardware y los plazos, podemos reutilizar equipos y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos del programa en superficie y otros objetivos".

Este cambio rotundo es un desafío para la NASA, ya que no se sabe con seguridad si toda la estructura de la estación podría ser utilizada para crear la base en la Luna. Mientras tanto, China tiene previsto su primer alunizaje para el 2030.

La NASA confirmó la fecha de lanzamiento para la misión Artemis II: cuándo será

Después de varios problemas técnicos que obligaron a retrasar el despegue de Artemis II, finalmente la NASA confirmó la fecha en la que una misión tripulada volverá a la Luna después de más de 50 años, tras la finalización del programa Apolo en 1972: si todo sigue según lo planeado, el lanzamiento será el próximo 1 de abril.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, los responsables de la NASA explicaron que el cohete Space Launch System (SLS), la nave Orion y los equipos técnicos están listos para volver a intentar el lanzamiento. De todos modos, también aclararon que continúan trabajando en la verificación previa al despegue.

Artemis II
Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión.

Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión.

La misión se vio retrasada por diferentes situaciones. En principio, el despegue estaba previsto para febrero, pero una fuga detectada durante un ensayo general de abastecimiento obligó a la NASA a posponer la misión. Esta prueba, conocida como wet dress rehearsal, consiste en cargar combustible y simular la cuenta regresiva completa.

Luego, en un segundo intento, realizado el 19 de febrero, no se registraron problemas durante el ensayo. Sin embargo, días después se detectó que había una obstrucción en el flujo de helio en unos de los sistemas del cohete, lo que obligó a que el vehículo sea reparado en los talleres aeroespaciales de la NASA.

Lori Glaze, administradora asociada a la NASA, señaló que el objetivo es despegar el próximo 1 de abril. Aseguró que miles de personas participaron en las revisiones técnicas y en un proceso de evaluación en el que se analizaron tanto riesgos como desafíos antes de aprobar la nueva ventana de lanzamiento.

En caso que el clima acompañe, en poco más de dos semanas la humanidad volverá a la Luna después de medio siglo. Se tratará de una misión en la que se realizará una prueba tripulada de vuelo durante diez días, en la que cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural, sin alunizar, antes de regresar a la Tierra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un avión militar se estrelló minutos después de despegar en Colombia. 

Colombia: al menos 66 muertos y 57 heridos por el avión miltar que se estrelló en el despegue

A pesar del anuncio de una tregua de Donald Trump, Irán denuncia nuevos ataques y el precio del petróleo se dispara

A pesar de la tregua anunciada por Trump, Irán denuncia nuevos ataques y el precio del petróleo se dispara

UNICEF brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso. 

UNICEF denunció que más de 300 niñas y niños perdieron la vida por el conflicto Medio Oriente

Donald Trump y Benjamín Netanyahu. 

Netanyahu prometió continuar los ataques contra Irán, pero apoyó las negociaciones de Trump

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

El presidente de Bolivia reconoció que "Chile nos hizo daño" por la pérdida de su salida al mar, pero invitó a "pensar en el futuro"

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Dura derrota para Giorgia Meloni: Italia rechazó una reforma judicial en un plebiscito

Rating Cero

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron.

Ángel de Brito reveló el escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "La bajaron"

La actriz tenía cáncer de mama.

Murió una reconocida actriz de Hollywood a los 51 años

Kennys Palacios, polémico con Gran Hermano.

Gran Hermano 2026: Kennys Palacios dejó un pedido especial tras ser eliminado

Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La serie muy reconocida tiene un pequeño guiño que se volvió viral en redes sociales

Orgullo argentino: cuál fue el detalle que apareció en la serie de Los Bridgerton y se volvió viral

últimas noticias

Taty Almeida, en la previa de la marcha por el 24 de marzo: Le vamos a demostrar a Milei que no van a poder borrar la memoria

Taty Almeida: "Le vamos a demostrar a Milei que no van a poder borrar la memoria"

Hace 8 minutos
Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron.

Ángel de Brito reveló el escándalo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson: "La bajaron"

Hace 30 minutos
Maduro afrontará una audiencia clave en Estados Unidos.

Revelan el estado de salud de Maduro antes de una nueva audiencia clave en Estados Unidos

Hace 33 minutos
Estados Unidos quiere ganar la carrera espacial a China. 

La NASA confirmó que va a construir una base en la Luna: gastará 20 millones de dólares

Hace 41 minutos
Boca confirmó la lesión de Marchesín: podría perderse el Superclásico por un masivo desgarro

Boca confirmó la lesión de Marchesín: podría perderse el Superclásico por un masivo desgarro

Hace 1 hora