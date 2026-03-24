La NASA confirmó que va a construir una base en la Luna: gastará 20 millones de dólares

Previo al lanzamiento de Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio está cancelando el plan de establecer una estación espacial lunar, y en cambio crearía una base en la superficie lunar durante los próximos siete años.

La NASA confirmó que va a construir una base en la Luna en la que gastará 20 millones de dólares. Así lo confirmó Jared Isaacman, administrador de la agencia, quien explicó que cancelarán el plan de crear una estación espacial lunar y que con esos componentes van a poder armar un módulo en la superficie lunar.

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De cara al lanzamiento de la misión Artemis II que regresará a la humanidad a la Luna , la NASA ya tiene planeado cuáles serán sus siguientes pasos para establecerse en el satélite natural.

" No debería sorprender a nadie que estemos pausando el proyecto Gateway en su formato actual y centrándonos en la infraestructura que respalda las operaciones sostenidas en la superficie lunar", expresó Isaacman.

El plan de la NASA era establecer una estación en órbita llamada Lunar Gateway construida por Northrop Grumman Vantor. En teoría, la estación permitiría a los astronautas explorar la Luna y el espacio profundo. Su función principal es proporcionar un ambiente habitable donde los astronautas puedan realizar tareas científicas y de mantenimiento.

En esta línea Isaacman añadió que " a pesar de algunos de los desafíos reales relacionados con el hardware y los plazos, podemos reutilizar equipos y los compromisos de los socios internacionales para apoyar los objetivos del programa en superficie y otros objetivos" .

Este cambio rotundo es un desafío para la NASA, ya que no se sabe con seguridad si toda la estructura de la estación podría ser utilizada para crear la base en la Luna. Mientras tanto, China tiene previsto su primer alunizaje para el 2030.

La NASA confirmó la fecha de lanzamiento para la misión Artemis II: cuándo será

Después de varios problemas técnicos que obligaron a retrasar el despegue de Artemis II, finalmente la NASA confirmó la fecha en la que una misión tripulada volverá a la Luna después de más de 50 años, tras la finalización del programa Apolo en 1972: si todo sigue según lo planeado, el lanzamiento será el próximo 1 de abril.

Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, los responsables de la NASA explicaron que el cohete Space Launch System (SLS), la nave Orion y los equipos técnicos están listos para volver a intentar el lanzamiento. De todos modos, también aclararon que continúan trabajando en la verificación previa al despegue.

Artemis II Cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) con la cápsula de tripulación Orión. Reuters

La misión se vio retrasada por diferentes situaciones. En principio, el despegue estaba previsto para febrero, pero una fuga detectada durante un ensayo general de abastecimiento obligó a la NASA a posponer la misión. Esta prueba, conocida como wet dress rehearsal, consiste en cargar combustible y simular la cuenta regresiva completa.

Luego, en un segundo intento, realizado el 19 de febrero, no se registraron problemas durante el ensayo. Sin embargo, días después se detectó que había una obstrucción en el flujo de helio en unos de los sistemas del cohete, lo que obligó a que el vehículo sea reparado en los talleres aeroespaciales de la NASA.

Lori Glaze, administradora asociada a la NASA, señaló que el objetivo es despegar el próximo 1 de abril. Aseguró que miles de personas participaron en las revisiones técnicas y en un proceso de evaluación en el que se analizaron tanto riesgos como desafíos antes de aprobar la nueva ventana de lanzamiento.

En caso que el clima acompañe, en poco más de dos semanas la humanidad volverá a la Luna después de medio siglo. Se tratará de una misión en la que se realizará una prueba tripulada de vuelo durante diez días, en la que cuatro astronautas viajarán alrededor del satélite natural, sin alunizar, antes de regresar a la Tierra.