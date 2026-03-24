24 de marzo de 2026 Inicio
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Pascuas amargas: la producción de huevos de chocolate cayó hasta un 15%

El sector chocolatero advirtió que las ventas se desplomaron y sufre una crisis histórica. "Esta Pascua pasará sin pena ni gloria", señalaron.

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Argentina depende de la importación del cacao cuyo valor por tonelada es de u$d 120.000.

Argentina depende de la importación del cacao cuyo valor por tonelada es de u$d 120.000.

La industria del chocolate enfrenta una Semana Santa marcada por la baja del consumo y el encarecimiento de los precios. Desde Chocolate Colonial estiman que la producción de huevos de Pascua se redujo entre un 10 y 15% respecto al año pasado, reflejando un mercado que no logra repuntar.

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“Esta Pascua pasa sin pena ni gloria para el sector", advirtió el presidente de la empresa Chocolate Colonial, Fernando Ferraz, y señaló que debido a la retracción en el consumo, se vieron obligados a realizar recortes en los planes de producción.

En el panorama más amplio del mercado chocolatero —que abarca desde productos de repostería y confituras artesanales de alta gama, hasta el chocolate destinado a alfajores y variedades premium para heladerías— la baja del consumo se ubica en torno al 10% y refleja un retroceso que impacta de lleno en todos los segmentos de la industria.

“La baja del consumo se observa en todos los sectores y se hace más sensible en un sector que no es de primera necesidad como el chocolate”, describió el empresario gastronómico. Su visión del mercado la comparten otros miembros de la industria y observaron que en los últimos años, y en particular desde la pandemia, ante los altos precios del chocolate, muchas personas se lanzaron a realizar huevos de pascua caseros a muy bajo costo.

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A pesar del contexto adverso, Ferraz destacó que con una administración cuidadosa la compañía logra sostener la actividad sin necesidad de reducir puestos de trabajo. Asimismo reconoció que los valores de los productos derivados del cacao se encuentran en niveles “exorbitantes”, consecuencia directa de una situación internacional complicada.

Dado que la Argentina depende casi por completo de la importación de cacao, la industria local se ve totalmente condicionada por la volatilidad de los precios externos. A este contexto se le suma la condición climática que dificultaron la producción de cacao en los principales países productores en los últimos años, lo que provocó que la tonelada llegara a tocar los 12 mil dólares cuando el valor histórico oscilaba entre los U$D 3.000 y U$D 3.500.

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