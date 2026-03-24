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Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

El show no solo significó la vuelta del grupo a los escenarios, sino también el inicio de una gira mundial que recorrerá más de 20 países durante 2026 y 2027.

Con nueva música

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: el regreso más esperado del mundo del K-pop finalmente se hizo realidad con la vuelta de un famoso grupo a los escenarios que emocionó a millones de fans en todo el mundo.

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
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Se trata de un show histórico que marcó la reunión de los siete integrantes tras una larga pausa y que ya se convirtió en uno de los contenidos más vistos del momento.

Más que un simple concierto, la puesta en escena funciona como una celebración del reencuentro con sus seguidores y el inicio de una nueva etapa en la historia del grupo. El tráiler adelanta una presentación impactante, con coreografías, visuales imponentes y momentos cargados de emoción que reflejan la magnitud de este regreso.

BTS THE COMEBACK LIVE

Sinopsis de BTS THE COMEBACK LIVE, el evento que la rompió en Netflix

El evento muestra el esperado regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook al escenario, con una presentación en vivo desde la icónica Plaza Gwanghwamun, en Seúl.

Allí, la banda presentó su nuevo álbum “Arirang”, un trabajo que combina sonidos modernos con referencias a la tradición coreana. Su canción principal, “SWIM”, rápidamente se volvió viral y generó furor entre el ARMY.

BTS THE COMEBACK LIVE

Tráiler de BTS THE COMEBACK LIVE

Embed - BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG | Official Trailer | Netflix

Reparto de BTS THE COMEBACK LIVE

El evento cuenta con la participación de todos los integrantes de BTS:

  • RM
  • Jin
  • Suga
  • J-Hope
  • Jimin
  • V
  • Jungkook
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