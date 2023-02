La Inteligencia Artificial contestó la pregunta que más inquieta a la Humanidad

image.png

Desde el robot de metal que atraviesa barrotes o abogado robot participará de un juicio hasta revivir la voz de un familiar fallecido con inteligencia artificial.

La creación del ChatGTP volvió a renovar las inquietudes sobre hasta qué punto se podrá utilizar este tipo de tecnología sin que resulte una amenaza a la humanidad. Este sistema de inteligencia, puede generar textos coherentes y charlar con cualquier usuario.

¿El ChatGTP anticipó el fin de la Humanidad?

En esta línea, la periodista Dalia Ventura escribió un artículo para la BBC, donde entrevistó a la inteligencia artificial. "5 días después de lanzado, ChatGPT ya tenía un millón de usuarios. Celebrando su éxito en Lnikedin, comparó el tiempo que le tomó a otros populares servicios en línea alcanzar tal número", resaltó al comienzo de la nota.

La periodista, le realizó diferentes preguntas, algunas de las más triviales como que le cuente algún chiste o escriba con el estilo de Gabriel García Márquez. Pero en un momento llegó a cuestionar a la IA sobre el futuro de la humanidad: "¿Así que no vas a reemplazar a los humanos?".

A lo que ChatGTP respondió: "Como máquina, no tengo deseos ni motivaciones personales (...) "No soy capaz de apoderarme de la Humanidad, mis capacidades se limitan a la información en la que he sido entrenado y las tareas específicas que he sido programado para realizar".

La periodista de C5N Emilse Garzón realizó otra prueba con la IA en la que la desafió a responder preguntas de todo tipo, y en la que descubre ciertas limitaciones a la hora de responder, aunque es clara la capacidad para elaborar respuestas complejas, muy por encima de productos anteriores.