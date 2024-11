La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y un líder de Hamás

El líder del ala militar de Hamás contra el que se emitió la orden de arresto, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (también conocido como Mohammed Deif), ya fue declarado muerto por Israel tras un ataque en junio pasado contra la Franja de Gaza, pero el fallecimiento nunca fue confirmado por el grupo islamista.

La medida se conoce después de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunciara el 20 de mayo que estaba buscando órdenes de arresto por presuntos crímenes relacionados con los ataques de Hamás y la respuesta militar israelí en Gaza. Netanyahu y otros líderes israelíes calificaron la decisión de "vergonzosa y antisemita".

Benjamin Netanyahu Israel Estados Unidos julio 2023 Netanyahu rechazó la orden de arresto emitida por la CPI.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció en septiembre que había presentado dos informes legales desafiando la jurisdicción de la CPI. El argumento es que la Corte no le proporcionó al país la oportunidad de investigar las acusaciones por sí mismo antes de solicitar las órdenes.

Israel niega que se hayan cometido crímenes de guerra en Gaza. El presidente estadounidense, Joe Biden, criticó la postura del fiscal Khan e insistió en el derecho israelí a la autodefensa. En su momento, Hamás también cuestionó la medida; muchos de sus líderes han sido asesinados desde mayo.

Si bien a partir de este jueves Netanyahu y Gallant son considerados sospechosos buscados internacionalmente, las implicancias prácticas de la medida podrían ser limitadas ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la CPI. Según el tribunal, no es necesario que Israel acepte su jurisdicción.

La CPI, que no tiene policía para hacer cumplir sus órdenes, es un tribunal de última instancia que solo procesa casos cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel no es un estado miembro de la corte pero, según señalan grupos de derechos humanos, ha tenido dificultades para investigarse a sí mismo en el pasado.

Franja de Gaza: EEUU vetó por cuarta vez una resolución de la ONU que pide alto el fuego

El Gobierno de Estados Unidos decidió vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se encuentra a favor de un alto el fuego de Israel en la Franja de Gaza. Además, acusó a los integrantes del cuerpo de rechazar los intentos de alcanzar un acuerdo de paz.

Consejo de Seguridad ONU Estados Unidos vetó la medida del Consejo de Seguridad de la ONU. X (@NoticiasONU)

La determinación, que fue presentada por 10 miembros no permanentes del Consejo, recibió 14 votos a favor. Sin embargo, no tendrá efecto debido al derecho a veto de Estados Unidos, que es integrante permanente del área.

"Como ya hemos dicho muchas veces, no podemos apoyar un alto el fuego incondicional que no exija la liberación inmediata de los rehenes", aseguró un funcionario estadounidense, según informó la agencia Reuters.