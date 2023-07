La Cámara de Diputados de Chile le quitó la calificación de "presidente" a Pinochet

"Yo quiero saludar la votación de la Sala, porque 67 diputadas y diputados estuvieron a la altura de un país que se quiere denominar democrático. Augusto Pinochet, el asesino, el ladrón, nunca fue presidente", aseguró la diputada comunista Lorena Pizarro.

"Más allá de un tema de palabras tiene que ver con cómo lo reconoce la historia, a mí me parece impresentable que la Biblioteca del Congreso Nacional lo tenga registrado con aquellos que fueron presidentes de la República. A un dictador no se le puede dar esa nominación", añadió.

Pizarro recordó que "este año se cumplen 50 años del golpe de Estado civil y militar" y le pidió a los demás diputados "que empecemos a escribir la historia como corresponde". La resolución fue cuestionada por el pinochetista Partido Republicano, cuyos representantes votaron en contra.

"No deja de ser interesante que aquel órgano que todos respetamos por su independencia técnica y política haya considerado que Augusto Pinochet Ugarte haya sido presidente de la República", sostuvo el diputado Johannes Kaiser en referencia a la Biblioteca del Congreso.

"A ustedes puede que no les guste; no les gustó no poder derrocarlo por la vía armada, no les gustó que les hayan impedido establecer su régimen cubano en Chile en el año 73. Igual fue presidente de Chile, les guste o no", afirmó.