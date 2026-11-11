11 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la visita del Papa, trasladarán al último grupo de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

El operativo desplegará cinco fuerzas federales para concretar el vaciamiento total del penal porteño. El traslado incluye a los detenidos que mantuvieron un encuentro con León XIV antes del cierre definitivo de las instalaciones.

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La historia de la Cárcel de Devoto llega a su fin.

La historia de la Cárcel de Devoto llega a su fin.

SPF

El Ministerio de Seguridad y las autoridades penitenciarias trasladarán este jueves al último grupo de internos del penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, con el objetivo de lograr el vaciamiento total del histórico establecimiento porteño.

El procedimiento será al mediodía y demandará la participación coordinada de cinco fuerzas federales de seguridad bajo el mismo esquema de los traslados previos. La salida de esta tanda de detenidos sellará la clausura operativa de la cárcel de la Capital Federal.

El proyecto de mudanza responde a un convenio que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron en 2018. Las demoras en la infraestructura y las modificaciones administrativas postergaron la ejecución hasta 2026, año en el que se concretó la recepción provisoria del predio bonaerense.

La clausura del penal abrirá paso a proyectos urbanos y al recuerdo de la visita papal

El penal inauguró sus actividades en 1927 como alcaidía para contraventores y mantuvo sus funciones durante casi un siglo. La desafección total del inmueble permitirá la reconversión del terreno en áreas verdes de uso común y proyectos de desarrollo inmobiliario.

La salida de los reos ocurre un día después de la visita del papa León XIV al recinto presidiario. El Sumo Pontífice encabezó un encuentro en el gimnasio del lugar durante el cierre de su gira por la Argentina, donde escuchó los testimonios de dos reclusos y de un exconvicto.

El líder de la Iglesia Católica transmitió un mensaje enfocado en la esperanza y en la reinserción social ante 70 internos. Asimismo, solicitó que las instituciones carcelarias apliquen tratamientos más humanos para facilitar el proceso de recuperación de los reclusos.

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