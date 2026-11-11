Tras la visita del Papa, trasladarán al último grupo de presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz El operativo desplegará cinco fuerzas federales para concretar el vaciamiento total del penal porteño. El traslado incluye a los detenidos que mantuvieron un encuentro con León XIV antes del cierre definitivo de las instalaciones. Por Agregar C5N en









La historia de la Cárcel de Devoto llega a su fin. SPF

El Ministerio de Seguridad y las autoridades penitenciarias trasladarán este jueves al último grupo de internos del penal de Devoto hacia el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, con el objetivo de lograr el vaciamiento total del histórico establecimiento porteño.

El procedimiento será al mediodía y demandará la participación coordinada de cinco fuerzas federales de seguridad bajo el mismo esquema de los traslados previos. La salida de esta tanda de detenidos sellará la clausura operativa de la cárcel de la Capital Federal.

El proyecto de mudanza responde a un convenio que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron en 2018. Las demoras en la infraestructura y las modificaciones administrativas postergaron la ejecución hasta 2026, año en el que se concretó la recepción provisoria del predio bonaerense.

La etapa inicial del traslado culminó el 19 de octubre con la reubicación de unos 1.400 reclusos en diferentes dependencias. Devoto albergó desde esa fecha a una nómina mínima de reos, dentro de la cual figuraban los participantes de la reciente jornada papal.

La clausura del penal abrirá paso a proyectos urbanos y al recuerdo de la visita papal El penal inauguró sus actividades en 1927 como alcaidía para contraventores y mantuvo sus funciones durante casi un siglo. La desafección total del inmueble permitirá la reconversión del terreno en áreas verdes de uso común y proyectos de desarrollo inmobiliario.