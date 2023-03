Jornada de protestas en Francia: Macron habló en medio de las crisis en las calles

Continúan las protestas en Francia, tras la aprobación por decreto de la reforma jubilatoria . Macron habló por primera vez y aseguró que la reforma es necesaria, que "no lo hace feliz" y aclaró que "hubiera preferido no hacerla" . Se espera que durante este miércoles miles de manifestantes se movilicen nuevamente.

https://twitter.com/leticiamasoneti/status/1638538128242745344 Manifestantes bloquean puentes y carreteras en protesta contra la reforma pensional de Macron



En las redes sociales circulan videos que muestran barricadas construidas por los participantes de protestas antigubernamentales en las ciudades portuarias de El Havre Francia pic.twitter.com/aOaiXQbRkk — leticia garcia navarro (@leticiamasoneti) March 22, 2023

El Consejo Constitucional de Francia debe revisar la Ley en las próximas semanas en respuesta a recursos presentados por partidos opositores, y Macron solo podrá promulgarla después de que el organismo dé su aprobación.

La decisión intensificó una ola de protestas de varias semanas contra la reforma y contra el Presidente, algunas de las cuales incluyeron hechos de violencia y terminaron con detenidos y policías heridos.

Qué dijo Emmanuel Macron frente a la ola de protestas

En esta línea, el presidente Emmanuel Macron condenó la violencia de "sediciosos" pero que respetaba las protestas organizadas por los sindicatos y las espontáneas para mostrar pacíficamente su desacuerdo con la reforma.

"Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla", aseguró el mandatario, de 45 años, en una entrevista con las cadenas TF1 y France 2, asumiendo la "impopularidad" de la medida.

"Esa reforma no es un lujo, no es divertido, es una necesidad del país", insistió. El mandatario dijo que su único error fue "no conseguir convencer" sobre la necesidad de la reforma.

Macron cargó contra los manifestantes que protagonizaron actos vandálicos, a los que calificó de "sediciosos" y comparó con quienes intentaron asaltar las instituciones en Estados Unidos en 2021 y en Brasil en 2023.

"No toleraremos ningún desbordamiento", agregó, cuando la oposición de izquierda, sindicatos de abogados, magistrados, oenegés como la Liga de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, e incluso la defensora del pueblo alertan de la actuación policial.

Dos de cada tres franceses, según los sondeos, y todos los sindicatos se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y al adelanto a 2027 de la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa.