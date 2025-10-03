3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Italia: más de 2 millones de personas marcharon en una masiva manifestación contra el genocidio en Gaza

El país europeo se encuentra bloqueado en reclamo de una solución pacífica para el pueblo palestino y por la intercepción de Israel a la flota humanitaria que viajaba hacia la Franja.

Por
La protesta en territorio italiano.

La protesta en territorio italiano.

El principal sindicato de Italia, CGIL Internacional, llevó a cabo este viernes una masiva huelga general contra el genocidio en la Franja de Gaza. Más de 2 millones de personas salieron a la calle a manifestarse en reclamo de una solución pacífica para el pueblo palestino y por la intercepción de Israel a la flota humanitaria que viajaba hacia la Franja.

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.
Te puede interesar:

Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

La secretaria del partido democrático es la oposición más importante al partido que lidera Georgia Meloni, Elly Schlein, habló en exclusivo con Pamela Francescato para la pantalla de C5N y calificó el accionar de Israel en aguas internacionales como "un acto de piratería".

En Roma, cerca de 60.000 personas se congregaron desde la plaza Vittorio Emanuele hasta la estación de Termini, algo parecido ocurrió en las ciudades de Milán, Turín, Florencia y Venecia. Desde la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) expresaron que la huelga es "respuesta directa de la interceptación de la flotilla", donde viajaban 22 italianos.

A su vez, la primera ministra de derecha, Giorgia Meloni aseguró que el paro y la movilización "no le lleva ningún beneficio a los pueblos palestinos, mientras que, en cambio, le llevará muchos malestares al pueblo italiano". También expresó que "el fin de semana largo y la revolución no van de la mano".

"La movilización de hoy fue un éxito: más de 2 millones de personas salieron a las calles para participar en las marchas celebradas en más de 100 ciudades italianas con motivo de la huelga general nacional en defensa de la Flotilla, de los valores constitucionales, para detener el genocidio y en apoyo al pueblo de Gaza. 300.000 personas marcharon por las calles de la capital", señalaron desde el sindicato en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgilnazionale/status/1974136528755372195&partner=&hide_thread=false

El Secretario General de la CGIL destacó "la extraordinaria y sin precedentes participación de los jóvenes, quienes exigen un futuro de paz y justicia social, con empleo estable y la lucha contra la precariedad laboral".

Noticias relacionadas

Manifestantes alemanes celebran la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989.

A 35 años de la reunificación de Alemania: cómo el sueño de los 90 despertó con el auge de la ultraderecha

Nicolás Maduro fue acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Venezuela denunció que Estados Unidos desplegó aviones de combate cerca de su territorio

Rusia y Ucrania intercambiaron 370 prisioneros de guerra

Rusia y Ucrania intercambiaron 370 prisioneros de guerra

Los festejos centrales fueron en la Plaza Bolívar de Caracas.

Venezuela inauguró la Navidad: cómo fueron los festejos y por qué se adelantaron

Protestas en Barcelona en apoyo a Palestina

Miles de personas protestaron en todo el mundo contra Israel por detener la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Rating Cero

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

Está en Netflix y es francesa: la comedia romántica más impactante que vas a ver este año

Una periodista deberá acudir a un asesino en prisión para rescatar a una mujer.
play

La atrapante miniserie de Netflix sobre un hombre condenado a muerte que desarrolla una habilidad

Sabrina Rojas destrozó a Milett Figueroa

No la perdonó: tras rumores de romance con Marcelo Tinelli, Sabrina Rojas destrozó a Milett Figueroa

El resultado es una narrativa que combina el horror con la épica superheroica.

Cuál es el llamativo récord que rompió Marvel con su última serie: superó a Infinity War

últimas noticias

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

Hace 47 minutos
Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva se comunicó con el secretario del Tesoro de Estados Unidos en la previa de la reunión con Luis Caputo

Hace 1 hora
play

La justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición pasiva para Pequeño J

Hace 1 hora
Su explicación llamó la atención por conectar lo cotidiano con el impacto del estrés infantil en el desarrollo cerebral.

Un experto en psicología reveló el significado oculto de que una persona llegue siempre tarde

Hace 1 hora
La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Hace 1 hora